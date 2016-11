Tiramisu vlaai

Benodigdheden voor de bodem:

200 gr bloem

50 gr maizena of aardappelzetmeel

6 droge gist of 12 gr verse gist

1 eidooier

110 gr lauw water of melk ( ik heb 50/50 gebruikt )

5 gr zout

50 gr boter

Scheutje vanille extract

Voor de plak cake:

2 eieren

115 gr suiker

115 gr boter

140 gr zelfrijzend bakmeel

1 tl bakpoeder

2 tl oploskoffie

2 el melk

Voor de vulling:

500 Gram mascarpone

100 Gram poedersuiker

2 Eiwitten

4 Eierdooiers

2 Dopjes cognac

2 Dopjes amaretto

Eventueel een zakje klopfix

Cacaopoeder

Voor de afwerking:

1 pak vingerkoekjes grof verkruimeld

Cacao poeder en of poedersuiker

Werkwijze:

Los de gist op in de melk / water. Doe alle droge ingrediënten behalve het zout in de kitchenaid. Doe de melk en het vanille extract erbij en laat de machine een 5 tal minuutjes kneden. Voeg nu het zout toe en laat de machine nog een 10 minuutjes kneden. Haal het deeg uit de kom en laat het afgedekt een 3 kwartier rijzen. Kneed het deeg even door en rol het deeg uit tot een ronde lap die iets groter is dan je bakvorm. Leg de lap in de vorm en duw voorzichtig de randen aan. Laat nog een 20 minuten rijzen. Rol nu met de deegrol over de randen van de vorm zodat het deeg mooi word afgesneden. Leg op het deeg een stuk bakpapier en leg hierop bakbonen. Nadat je de cake hebt gebakken, bak je de vlaai blind in een voorverwarmde oven van 210° in ca 15 à 20 minuten gaar. Haal de vlaai na het bakken uit de vorm en laat volledig afkoelen.

De cake:

Tijdens het rijzen van het vlaaideeg maak je de cake klaar. Verwarm de oven voor op 160°. Meng de melk met de oploskoffie. Doe alle ingrediënten in de kitchenaid en mix op hoge snelheid tot een homogeen beslag. Neem een bakring of springvorm die kleiner is dan je vlaaivorm. Beboter de vorm en doe het beslag erin. Bak af op 160° in ca 20 à 25 minuten. Na het bakken uit de vorm halen en volledig laten afkoelen op een taartrooster. Verhoog de temperatuur van de oven naar 210° en bak de vlaaibodem af.

De vulling:

Maak een beslag van de eierdooiers, 1 dopje cognac en 1 dopje amaretto, de klopfix en de mascarpone.Goed mengen tot een vaste massa. Klop het eiwit stijf met de suiker en spatel dit voorzichtig onder het beslag. Zorg dat je niet alle lucht eruit spatelt.

Afwerking:

Neem de afgekoelde vlaaibodem en zet deze klaar. Neem een kopje en een bakkwast. Doe in het kopje een dopje amaretto en een dopje cognac. Neem de bakkwast en smeer de bodem in met het ameretto mengsel. Zorg dat het niet te nat wordt. Leg hierop een laagje mascarpone en maak het glad met een paletmes. Snij met een taartenzaag een laag van 1 cm dik van de cake. Leg deze plak cake op de laag tiramisu en doe daar overheen de rest van de mascarpone. Smeer het mooi uit, het mag in het midden iets boller zijn dan aan de kanten. Strooi er cacao over heen en werk af met de koekjes.