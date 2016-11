Andere artikelen







Zwarte Piet





Deze vind ik top en hiermee: einde discussie! Beste Sylvana, Er kwam de Sint iets naars ter oren

Wat hij toch liever niet zou horen

Jij wilde graag een groene Piet

Een zwarte, nee dat kan echt niet

Geel of blauw is geen bezwaar

Desnoods een zilver exemplaar

Maar bruin of zwart dat is verkeerd

Omdat je dan discrimineert

Zo wordt de Sint de bonte hond

Maar ken jij wel de achtergrond?

Ik denk het niet, maar 't is niet gek

Die kleine zorgt voor tijdgebrek

Daarom legt sint het nu maar uit

Want van jouw visie klopt geen fluit

Mijn Pieten zijn geen echte negers

Maar doodgewone schoorsteenvegers

Ik heb wel wat bewijs daartoe

Wat dacht je van de Piet zijn roe?

En ook zijn prachtige kledij

Is functioneel en hoort daarbij!

Als je vaak door de schoorsteen schiet

Wordt je vanzelf een zwarte piet

Knoop dit maar heel goed in je oren

Mijn Zwarte Pieten, dat zijn Moren

Een Moor, dat is een Arabier

En ik heb ook nog Berbers hier.

Ikzelf sluit daarna de rijen:

Sint Nicolaas komt uit Turkije

Ik ben in Patara getogen

Daar is geen letter van gelogen

Ik zeg het nu dus maar gewoon:

Ik ben een echte allochtoon

Het toppunt van de integratie?

Mijn intocht, waar de hele natie

Voor een Turk en Marokkaan

Vrolijk aan de wal gaat staan

Daar is dus niks racistisch aan...

Dus voor de blauwe variant

Ga je maar naar smurfenland... Groetjes van de Sint. (Jeroen Dekker)









Geplaatst op 09 november 2016 06:31 en 22 keer bekeken

R eacties van leden



Catharina48 09 nov 2016 06:33 Veel mensen zullen dit volgen.

Sylvana Simons met haar mening o.a. wat gevolgd en dan de reacties op haar persoon. ronduit schandalig en respectloos.

nu heb ik ook niet voor iedereen respect dat mag duidelijk zijn maar beseffen mensen wel wat ze zeggen. je kunt met iemand oneens zijn maar moet je dan de ander zo afbranden. dit gaat buiten alle perken.