In dit artikel uit de serie tuinplanten lees je alles over Prikneus, Silene coronaria, een bloeiende borderplant die opvalt met haar viltige, behaarde groengrijze bladeren en haar haast lichtgevende, magenta bloemen in juni, juli en augustus. Wat is de beste standplaats, welke verzorging is nodig, wanneer en hoe snoeien van Prikneus, hoe vermeerderen, wat is de bloeiperiode en welke ziekten kent de plant.

Silene is een Europa, Afrika, Azië, Zuid- en Noord-Amerika afkomstig geslacht van bloeiende planten, dat bestaat uit ruim 720 soorten. Prikneus is een uit het Mediterrane gebeid afkomstige plant die we behalve in tuinen inmiddels ook in het wild aantreffen in Nederland en België.

De bloemen van Prikneus kunnen worden gegeten. De purperrode bloemen geven prachtig kleur aan een salade.

De bladeren werden in vroegere tijden gebruikt als lont in olielampjes, zogenaamde lampenkousjes. De Griekse naam lychnos of lamp verwijst nog naar dit gebruik. Het is een kortlevende plant die doorgaans niet ouder dan twee of drie jaar wordt, maar zichzelf in de tussentijd uitzaaid.

Etymologie Silene coronaria

De botanische naam van Prikneus is Silene coronaria. De oude botanische naam Lychnis coronaria wordt als synoniem gebruikt, evenals de naam Agrostemma coronaria.

De geslachtsnaam Silene is de vrouwelijk vorm van de satyr Sylenus, in de Griekse mythologie is Sylenus de leermeester van de wijngod Dionysos. Sylenus is een boswezen.

De soorttoevoeging coronaria, betekent dat de plant gebruikt werd in guirlandes.

De Nederlandse benaming Prikneus is afgeleid van de ‘prikkers’ aan de kroonbladen, die je voelt als je aan de bloem ruikt.

In het Engels wordt Prikneus Bloody Mary genoemd, In Frankrijk heet Prikneus Coquelourde des jardins en in het Duits wordt de plant Kronen-Lichtnelke genoemd.

Beschrijving Prikneus

Prikneus is een plant die groeit vanuit een rozet. In het eerste jaar vorm de plant viltige, grijsgroene, lancetvormige tot ovale bladeren. In de volgende jaren ontstaan de eveneens behaarde bloemstengels en knopen, en vervolgens de opvallende paarse, magenta bloemen met de ‘prikkers’ in de kroonblaadjes. De bloemen zijn heel fel en doordringend van kleur. De bloeiperiode van Prikneus loopt grofweg van juni tot september. De hoogte van Prikneus bedraagt tussen de zestig en negentig centimeter. Na de bloeit verschijnt het zaad.

Is de Prikneus winterhard?

Prikneus is goed winterhard. Bij strenge winters wil de plant wel eens afsterven maar springt dan in het volgende voorjaar weer uit. Is de plant echter in hele natte grond geplant dan kunnen ze in de winter doodvriezen.

Toepassing Prikneus in de tuin

De Prikneus is en opvallende plant voor de bloeiende border. Ook wordt Prikneus in rotstuinen toegepast. Prikneus geeft een mooi ‘dramatisch’ effect tussen lagere planten. Bijen en hommels bezoeken Prikneus nauwelijks. Combineer Prikneus met fel witte bloemen zoals de Grote graslelie of met fel oranje bloemen zoals de Californische papaver of Goudsbloem, voor een mooi effect. De volgende cultivars zijn erg mooi:

Silene coronaria 'Abbotswood Rose', donkerpaarse bloemen

Silene coronaria alba, met witte bloemen

Silene coronaria ‘Angel Blush', witte bloemen ,met een roze hart

Silene coronaria ‘Gardeners World’, gevulde bloemen

Silene coronaria 'Oculata', roze bloemen met een witte rand

Silene coronaria ‘Rose Campion’, rode bloemen

Silene coronaria ‘White Rose Campion’, witte bloemen

Standplaats en planten Prikneus

Prikneus heeft een zonnige standplaats nodig. Het dient ook een open plek te zijn waar de wind bij kan, zodat de plant goed en snel kan drogen na regen. De grond dient bijzonder goed gedraineerd te zijn, met minimaal 25 procent zand. Prikneus heeft meestal geen extra voedingsstoffen nodig.

Prikneus snoeien

De Prikneus kan best na de bloei worden terug geknipt tot tien a vijftien centimeter. Zo blijft de plant mooi compact. Laat altijd enkele bloemstengels staan voor zaad, zodat deze kortlevende plant zichzelf weer kan uitzaaien.

Ziektes Prikneus

Prikneus is prima bestand tegen ziekten en insecten De Prikneus is echter gevoelig voor natte winters. Als de grond te nat is kan de plant doodvriezen.

Prikneus vermeerderen

Prikneus kunnen we eenvoudig zaaien. Zaai de plant gewoon in het najaar, daar waar je de planten wil hebben

Prikneus kopen

Er zijn een aantal cultivars te koop in tuincentra en webshops. Ze verschillen in groeisnelheid, hoogte en bloeiwijze en zijn daarmee ook geschikt voor de stadstuin.

Een fraaie plant met een hoge aaibaarheidsfactor.