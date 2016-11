Andere artikelen







Als de liefde niet bestond







Als de liefde niet bestond

Zullen ze stilstaan, de rivieren

En de vogels en de dieren

Als de liefde niet bestond



Als de liefde niet bestond

Zou het strand de zee verlaten

Ze hebben niets meer te bepraten

Als de liefde niet bestond



Als de liefde niet bestond

Zou de maan niet langer lichten

Geen dichter zou meer dichten

Als de liefde niet bestond



Nergens zouden bloemen staan

En de aarde zou verkleuren

Overal gesloten deuren

En de klok zou niet meer slaan



Als de liefde niet bestond

Dan was de hele vrijerij bedorven

De wereld was gauw uitgestoven

Als de liefde niet bestond



Als de liefde niet bestond

Zou de zon niet langer stralen

De wind zou niet meer ademhalen

Als de liefde niet bestond



Geen appel zou meer rijpen

Zoals eens in het paradijs

Als wij elkaar niet meer begrijpen

Dan is de wereld koud als ijs



Ik zou sterven van de kou

En m'n adem zou bevriezen

Als ik je liefde zou verliezen

Er is geen liefde zonder jou





Toon Hermans (1916-2000)











Geplaatst op 09 november 2016 06:57 en 14 keer bekeken

Catharina48 09 nov 2016 07:00 Als de liefde niet bestond

is het leven overbodig

als de liefde niet bestond

heb je mij niet nodig