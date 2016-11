Andere artikelen







Mijn einde nadert.....



zwarteweg



...... dus ik wil het nog allemaal “gezegd” hebben. Of ze het leest ik weet het niet als het zo ver is. Ik geef het wel door en dan kan alles weg hier. Eigenlijk stond het op papier om tzt een rondje misschien 2 of 3 rondjes te gaan naar Den Haag waar het begon. Geboorte- woonplekken maar ook werkplekken. Dat zijn er aardig wat geworden en het begon in de jaren 60. Diploma gehaald en meteen aan de slag. Ik had een kruiwagen. Mijn zus was, toen dat nog zo mooi heette cheffin van de afdeling boekhouding, er was iemand nodig. Of het wat voor mij was. Cijfers altijd gek op geweest en dus werd en personeels/loonadministratie. Doorschrijfsysteem nog, een knol van een typemachine. Leuke mensen. Allemaal mannen in de buitendienst voor gas, verwarming, oliestook. Filialen door het land. Bij elkaar zo’n 300 man waarvoor ik werkte. 1x in de 2 weken kwamen ze hun loonzakje halen. zo’n bruin zakje met een doorzichtig stukje plastic aan de voorzijde waar 2 strookjes in staken met de berekening van bruto naar netto. Achteraf gezien, is dit mijn leukste baan geweest. Gave personeelsfeestjes en wat heel goed ging mijn zus, 8 jaar ouder stond boven me. Met de wetenschap nu dat ik geen mens, in werk, boven me kan hebben, ben ik daar nog verbaasd over. Wat wil je een broekie nog in het werkleven, kwam net kijken. Daar ging ik, met een spelletje tas doorgeven van een collega, door mijn rug. Ik kwam niet meer overeind. Misselijk van de pijn, kotsen en ja dit is mijn zwakke plek gebleven. De ruimte werd daar te klein. We ging verhuizen naar de Binckhorst vlakbij de HTS toen nog. ik was inmiddels op een leeftijd dat de jongens belangrijk werden. De knullen van de HTS kwamen langs in hun pauze. Ik zag ze vanuit mijn raam. Een daarvan ik noem hem “cameltje” dat was zijn bijnaam voor mij heeft me denk ik gewenkt of opgewacht, dat weet ik niet meer, vroeg me om mee te gaan naar een schoolfeest. Zucht steun kreun , groen als gras, maar ik kon goed dansen en me daarin verliezen dus ik zei volmondig JA. Dat werd me een avond om niet te vergeten. Zwaaien en zwieren dat het een lieve lust was. er volgde nog een afspraak. een wandeling door de duinen/strand, een natuurmens, wat ik toen nog niet was. het werd niks verder hoor. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Eigenlijk zou ik nog mijn getuigschriften willen opzoeken. Daar heb ik de kracht niet voor. Een jaar of 5/6/7 daar gewerkt op naar…. En de beginwoorden…..ik ben dik over de helft hoor, inmiddels een mens van de dag. Wordt vervolgd. ©atharina









Geplaatst op 09 november 2016 07:11 en 5 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 09 nov 2016 07:15 Cameltje, dat zie je tegenwoordig niet meer bij de jongelui. hij droeg zo'n lange cameljas. ooit had ik er ook 1 met ceintuur. nog spijt dat ik die heb weg gedaan. met het bedenken hoe was het ooit, komt weer heel wat boven. die collega's van toen hoe zou het met ze gaan. ik heb nog een foto, dansend op een personeelsfeest met André. ze hadden het er nog lang over, dat wordt wat tussen die 2.