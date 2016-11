Geschiedenis 9-11 met Wim Bosboom

DE KRISTALLNACHT

In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Nazi-Duitsland massaal Joodse mensen aangevallen. Er gingen die nacht 267 synagogen in vlammen op. Er werden ongeveer 7500 winkels en bedrijven verwoest en 91 Joden werden vermoord. Huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen werden beklad. De politie arresteerde niet de daders, maar de slachtoffers. Ongeveer 30.000 Joodse mensen werden ingerekend en hun bezittingen werden geconfisqueerd. Als een donkere bladzijde ging deze nacht de geschiedenis in als de Kristallnacht. Die naam verwijst naar het vele vernielde glaswerk.

Omdat deze gebeurtenissen de openlijke voorboden waren van de Shoah, de moord op zes miljoen Joden, en honderdduizenden zigeuners, homoseksuelen, communisten, anarchisten, vakbondsmensen en anderen, is 9 november ingesteld als de Internationale Dag Tegen Fascisme en Antisemitisme.

De Kristallnacht was een uitbarsting van geweld die noch spontaan noch goed georganiseerd was, maar wel door Joseph Goebbels werd gemanipuleerd. Het moest op een volkswoede lijken, maar in feite nam de SA deel aan de plunderingen, die zelfs door hen werden gecoördineerd. De Kristallnacht begon met een rede van Goebbels op een bijeenkomst van NSDAP-leiders in München. Aanleiding vormde de moord in Parijs op de Duitse diplomaat Ernst Eduard vom Rath door de zeventienjarige Herschel Grynszpan. Grynszpan was een Duitse Jood die naar Frankrijk was gevlucht. Zijn familie was op 28 oktober 1938 naar het niemandsland tussen Duitsland en Polen gedeporteerd. Toen Grynszpan in een brief las onder welke erbarmelijke omstandigheden zijn familie moest leven, ontstak hij in woede en vermoordde hij de secretaris van de Duitse ambassade in Parijs. Goebbels gaf Hitler het motief voor de anti-joodse actie door verspreiden van de leuze: "Niet Herschel Grynszpan, maar het gehele Jodendom is verantwoordelijk voor de dood van een Duitse diplomaat." Na de toch enigszins impulsieve gebeurtenissen in de Kristallnacht ging het geweld tegen Joden steeds meer over in een planmatige vervolging en uiteindelijk de moord op zes miljoen Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog.

De zeventienjarige Herschel Grynszpan (foto), die Duitsland al was ontvlucht naar Parijs, hoorde van deportaties van Joodse mensen en ging bij de Duitse ambassade om opheldering vragen. Tot de gedeporteerden behoorden zijn ouders in Hannover. Gefrustreerd schoot Herschel de Duitse diplomaat Ernst vom Rath neer. Die overleed twee dagen later.

In feite gaf Herschel Grynszpan, onbedoeld, de aanzet tot de gebeurtenissen in de Kristallnacht.

Overigens overleefden de ouders van Grynszpan de oorlog. Ze wisten naar de Sovjet-Unie te vluchten. Later emigreerden ze naar Israël, waar ze in 1961 een rol speelden in het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem.

Herschel werd, zonder proces, gevangen gezet in een Franse gevangenis. Na de Duitse inval in Frankrijk werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen. Daar verdween hij in 1942. Er gingen geruchten dat hij de oorlog had overleefd, maar dat is nooit bevestigd. De Duitse overheid verklaarde Herschel in 1960 officieel dood.

GERUCHT DUITSE AANVAL

Op 9 november 1939 ging het sterke gerucht dat Duitsland Nederland op 12 november zou aanvallen. Alle verloven werden ingetrokken. Een van de informanten was de Duitser Hans Oster, die zijn informatie doorspeelde aan de Nederlandse militair attaché in Berlijn. Uit voorzorg werden delen van de Grebbelinie en de Betuwelinie onder water gezet. Bewoners van het voorterrein van de Grebbelinie en van de Zanddijkstelling in Nieuw-Beveland werden uit voorzorg geëvacueerd. Omdat de kranten zwegen over het alarm, had het grootste deel van ons land er amper weet van. Hitler schijnt inderdaad overwogen te hebben Nederland al op 12 november 1939 binnen te vallen. Dat werd, zoals uit de geschiedenis is gebleken, uitgesteld...

HET VENLO-INCIDENT

Twee Engelse spionnen van de Secret Intelligence Serivce, Captain Sigismund Payne Best en Major Richard H. Stevens, werden op 9 november 1939 vanuit Venlo ontvoerd naar nazi-Duitsland door een Duits overvalcommando.

De Britse geheim agenten hadden Duitse officieren ontmoet in Venlo, die hen vertelden dat zij een aanslag op Hitler voorbereidden. Er werd een volgende ontmoeting geregeld.

In de nacht van 8 op 9 november 1939 overschreden Duitse agenten de grens met het soevereine en officieel neutrale Nederland. Zij zouden de Britse geheim agenten ontmoeten in Café Backus aan de Herongerberg. Dat was op enkele tientallen meters afstand van de grens.

De Britten waren in de veronderstelling dat zij de generaal, die de leider was van de samenzweerders, zouden ontmoeten.

Best en Stevens werden vergezeld door de Nederlandse luitenant Dirk Klop.

Captain Best en Major Stevens

Toen de drie aankwamen bij Café Backus dwongen de Duitsers hun auto met een machinegeweer tot stilstand. Klop schoot terug met zijn dienstpistool en raakte dodelijk gewond.

De Duitsers namen de twee Britten en het dode lichaam van Klop mee over de grens naar Duitsland. Bij zijn ontvoering had Stevens een lijst bij zich van Britse agenten. In Düsseldorf gaven de twee, bij ondervraging, meer informatie prijs en met deze informatie kon de Gestapo meer Britse agenten in bezette gebieden, zoals met name in Tsjechoslowakije, arresteren. Bovendien kregen de Duitsers informatie over de organisatie van de Secret Intelligence Service.

Aanvankelijk schonk de Nederlandse regering geen publiciteit aan het incident, omdat men in de veronderstelling was dat burgers de overval hadden gepleegd. Toen later bekend werd dat de Sicherheitsdienst achter de overval zat, eiste de regering opheldering bij de Duitse autoriteiten. Duitsland reageerde hier echter nooit op.

De Britten Best en Stevens verbleven de gehele Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen Sachsenhausen en Dachau en overleefden de oorlog allebei.

Op 9 november 2009 bracht de lokale zender Omroep Venlo een documentaire “Het Venlo-Incident, 70 jaar na dato”. Historici, ooggetuigen en een reconstructie schetsten in de 65 minuten durende documentaire een beeld van het merkwaardige voorval een half jaar voordat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ons land binnenvielen.

VAL BERLIJNSE MUUR

Op 9 november 1989 hielde de Oost-Duitse partijleider Günter Schabowski een persconferentie waarin hij vertelde dat alle DDR-burgers weer de grens over mochten. Als antwoord op de vraag wanneer dat besluit in werking zou treden, zei hij: “Vanaf nu!”

Bij velen bestond er onduidelijkheid, maar enkele uren na de toespraak bleek duidelijk dat de grens tussen Oost- en West-Duitsland open was en men ging massaal de straat op. Het Duitse volk begon direct met het afbreken van de zo gehate Muur.

De Berlijnse Muur werd gebouwd vanaf 13 augustus 1961 en was bedoeld om mensen uit Oost-Duitsland te verhinderen naar West-Duitsland te vluchten.

Na 28 jaar werden Oost- en West-Duitsland weer met elkaar herenigd.

De val van de Muur betekende, vandaag 27 jaar geleden, het einde van de Koude Oorlog.

DOOR NOVEMBERREVOLUTIE WERD DUITSE KEIZER AFGEZET

Op 9 november 1918 werd in Duitsland de Weimarrepubliek uitgeroepen. Dit zorgde er voor dat keizer Wilhelm II, vandaag precies 98 jaar, tot aftreden werd gedwongen. Een dag later vluchtte Wilhelm II naar Nederland waar hij tot het einde van zijn leven bleef. Hij overleed op 4 juni 1941 in Doorn. In het kasteelpark van huis Doorn ligt de keizer nog altijd begraven in een mausoleum. Zijn wens om op zijn begrafenis geen hakenkruizen te tonen werd niet ingewilligd. Hitler liet een reusachtige krans bezorgen waar hakenkruizen aan waren bevestigd. Wilhelm heeft laten weten dat het zijn wens was dat zijn gebalsemde lichaam opnieuw naar Duitsland wordt gebracht, zodra de monarchie bij onze oosterburen wordt hersteld. Dat zal dus vrijwel zeker nooit gebeuren...

ONTVOERING HEINEKEN

Vandaag is het 33 jaar geleden dat biermagnaat Freddy Heineken (1923-2002), op 9 november 1983, samen met zijn chauffeur Ab Doderer werd ontvoerd. De twee verlieten net het kantoor van Heineken aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door vijf mannen.

De ontvoerders Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer, Jan Boellaard en Martin Erkamps, hielden Heineken en Doderer verborgen in een loods van Boellaards timmerbedrijf in het westelijk Havengebied in Amsterdam. In de loods was een dubbele wand met daarin twee geluiddichte cellen aangebracht. De ontvoerders eisten een losgeld van 35 miljoen gulden en op 30 november 1983 zag men geen andere oplossing dan het losgeld te betalen. Diezelfde dag bevrijdde de politie Heineken en Doderer.

Heineken en Doderer na hun vrijlating

De ontvoerders werden uiteindelijk wel opgepakt, maar acht miljoen gulden van het losgeld is nooit meer terug gevonden.

Freddy Heineken overleed op 3 januari 2002 op 78-jarige leeftijd. Zijn dochter Charlene de Carvalho-Heineken (1954) was zijn belangrijkste erfgename. Ze woont, met haar man Michel, in Engeland en ze hebben vijf kinderen. Charlene is grootaandeelhouder en directeur van Heineken Holding.

STAATSGREEP VAN NAPOLEON

Napoleon Bonaparte (1769-1821) pleegde op 9 november 1799 een staatsgreep waarbij hij de macht greep in revolutionair Frankrijk. De staatsgreep wordt gezien als het einde van de Franse Revolutie (waarmee een eind kwam aan de monarchie in dat land) en het begin van de napoleontische tijd. Na de staatsgreep verving Napoleon de vijfkoppige regering die Frankrijk vanaf 1795, gedeeltelijk ten tijde van de revolutie, had bestuurd door een andere regering; het Consulaat, bestaand uit drie man. Napoleon zelf werd eerste consul. Tegenstanders werden al snel buitenspel gezet zodat hij levenslang consul werd en in 1804 werd zijn positie als dictatoriaal alleenheerser nog eens bevestigd toen hij zichzelf in de Notre-Dame van Parijs tot keizer van Frankrijk kroonde.

In 1799 brak tevens de Tweede Coalitieoorlog tegen Frankrijk uit. De Fransen moesten zich uit Italië en Duitsland terugtrekken. In 1798 was Napoleon Egypte binnengevallen. Na de Slag op de Nijl op 1 augustus 1798 hadden de Britten de Middellandse Zee in handen en was het leger van Napoleon van Frankrijk afgesneden. Door de kosten van die oorlog was Frankrijk bijna failliet.

Door de Vrede van Amiens sloot hij vrede met Groot-Brittannië in 1802 en kreeg zo de rust het land weer op te bouwen. Later sloot Engeland zich echter opnieuw aan bij een coalitie met onder meer Oostenrijk en Rusland waarbij opnieuw oorlog werd verklaard aan Frankrijk.

Later leidde een veldtocht naar Rusland tot het verlies van vierhonderdduizend soldaten en honderdduizend paarden. De geallieerden rukten op en in maart 1814 werd Parijs veroverd en Napoleon een maand later verbannen naar Elba. Daar wist hij vandaan te ontsnappen en greep opnieuw de macht in Frankrijk. In de Zuidelijke Nederlanden verloor Napoleon op 18 juni 1815 de Slag bij Waterloo. Napoleon probeerde nog naar de Verenigde Staten te vluchten, maar de Engelsen blokkeerden de haven. Napoleon werd gedwongen afstand te doen van zijn troon en werd door de Engelsen voorgoed verbannen naar het afgelegen eiland Sint-Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Hij stierf daar op 5 mei 1821 op 51-jarige leeftijd.

RINA LODDERS MISS WORLD

De uit Haarlem afkomstige Catharina (Rina) Lodders werd op 9 november 1962 tot Miss World gekroond. Dat was voor de tweede keer dat een Nederlandse schoonheid tot Miss World werd verkozen. De eerste die dat overkwam was Corinne Rottschäfer. De titel leverde Rina Lodders destijds dertigduizend gulden op. Een jaar later leerde ze, in oktober 1963, de Amerikaanse zanger Chubby Checker kennen en weer een jaar later, in 1964, trouwden ze in de Lutherse Kerk van Pennsauken in de Amerikaanse staat New Jersey. Kort voor het huwelijk schreef Chubby Checker de hit "Loddy Lo" voor Rina. Chubby Checker en Rina hebben drie kinderen. Twee dochters verdienen hun brood als fotomodel. Hoewel Chubby in 1983 een buitenechtelijk kind kreeg, is het stel nog altijd gelukkig getrouwd.

JARIG

Op 9 november zijn onder anderen geboren:

De Nederlandse schrijver van jeugdliteratuur Klaas Norel (1899-1971). Hij schreef boeken als “Drie op een schots” (1939) en “Engelandvaarders” (1945).

Verzetsman, journalist, schrijver en dichter Henk van Randwijk (1909-1966). Hij was in de Tweede Wereldoorlog een van de oprichters van “Vrij Nederland”. De beroemde dichtregels, te vinden op het monument op het Amsterdamse Weteringsplantsoen, “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht” zijn van Van Randwijk.

De Oostenrijks-Amerikaanse actrice Hedy Lamarr (1914-2000). Ze speelde onder meer Delilah in de film “Samson and Delilah”.

Radio- en televisiepresentator Wim Bosboom (1928-2001). Bij de VARA zette hij de consumentenrubriek “Koning Klant” op. Later vertrok hij naar de TROS waar hij het consumentenprogramma “Kieskeurig” presenteerde en voor de radio samen met Mireille Bekooij “de TROS Nieuwsshow”.

Nieuwslezeres bij het NOS-journaal Elleke van Doorn (1945). Ze presenteerde van 1985 tot 1996 het NOS journaal. De NOS zou nogal abrupt het contract met haar hebben opgezegd omdat men haar “te oud” vond. Later presenteerde ze nog “Business Update” bij RTL 5.

De Amerikaanse bodybuilder en acteur Lou Ferrigno (1951). Hij speelde in de televisieserie “The Incredible Hulk”.

Journalist, televisiepresentator en voormalig nieuwslezer van het RTL-nieuws Rick Nieman (1965).

Televisiepresentatrice Bridget Maasland (1974). Ze presenteert Shownieuws op SBS 6.

