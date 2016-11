Andere artikelen







Het voelt als





1 nagel over het schoolbord

2 ei eten met een zilveren lepeltje

3 stukkie schil tussen je tanden

4 sneeuwbal in je nek

5 onderbroek tussen je billen

6 steentje in roggebrood

7 per ongeluk zoutloos brood eten

8 stukje afgesopte koek in je thee

9 slak in de sla

10 na vakantie pan met beschimmelde inhoud vinden

11 je snijden aan gras

12l met blote voeten op heet zand lopen

13 te kort geknipt van de kapper komen

14 staan hopen dat er nog een laatste tram is

15 Ajax-Benfica: televisie kapot

16 Benfca-Ajax: geen televisie

17 detectivepocket zonder laatste tien bladzijden

18 puistje op je neus op de avond van het Schoolfeest

19 bandje van je bh breken

20 Ard Schenk valt

21 te weinig geld om je boodschappen te betalen

22 zwembroek verliezen na een duik

?3 met een kater moeten solliciteren

24 op straat de verkeerde groeten

25 te heet gewassen nieuwe wollen trui aantrekken

26 Je zoon met je nieuwe auto tegen een paal zien rijden

27 in een te koud bad stappen

28 pleister van een harig been aftrekken [en dat is nog maar het begin]

uit:Hans Vervoort e.a. LXXX Lijstjes. Thomas Rap, 1970









Catharina48 09 nov 2016 16:21 29 per ongeluk poepen op de bril