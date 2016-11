Uitreiking van diploma’s





Onder de meisjes menig stevig stuk,

maar er zijn ook van die nog hele tere,

onder de jongens veel in herenkleren,

en allen, allen stralend van geluk.



Niet langer meer gebukt onder het juk

van heel veel saais om uit het hoofd te leren:

niemand zal ooit nog bij hen informeren

naar passé défini of overdruk.



Maar ’t is meteen ook de examenklas,

die vol saamhorigheid en warmte was,

waarvan men zich zo zorgeloos ontdoet.



Nu slaat voor ’t laatst de grote schooldeur dicht,

en kijk, daar gaan ze: blij en doelgericht

een toekomst met veel heimwee tegemoet.

Willem Wilmink