Touchdown

Toen ze binnenkwamen viel het me niet eens direct op, dat van het jongetje ...

Hij en zijn moeder gaan tegenover me zitten.

Ze lijkt mij een lieve, zorgzame vrouw. Het zoontje van een jaar of zeven, acht, misschien ouder, begint na een meer dan joviale 'hai' direct te kleuren in een groot kleurenboek dat zijn moeder zojuist tevoorschijn heeft gehaald. Hij doet dat met zijn neus zowat op het papier en vol overgave. Én behoorlijk buiten de lijntjes, haha.

Als het manneke plots opkijkt zie ik het pas goed. Hij heeft Down. Niet zo - hoe zal ik dat zeggen - zwaar maar in een lichte(re) vorm.

In de ruwe opzet van dit stukje schreef ik het nog als: Hij lijdt aan Down, maar vond dat zo raar staan. Dit knulletje lijdt namelijk helemaal niet. Hij geniet, is juist open, ijverig en nieuwsgierig. Maar heeft niettemin een vorm van Down, dat wel.

De banketbakker even verderop aan de overkant van onze straat had destijds een dochter met Down, maar dan veel zichtbaarder. Als kind was ik doodsbang voor haar, herinner ik mij nog goed. Wist ik toen veel. Vooral haar omvang, de zware stem en die vreemde ogen maakten diepe indruk op mij maar meestal werd ze weggehouden uit de winkel. Haar stem klonk dan nog wel door vanuit de kamer erachter.

Zo triest eigenlijk. De tijden zijn wat dat betreft gelukkig wel veranderd. Er worden nu hele tv-programma's en zelfs shows aan dit syndroom gewijd en er zijn door het hele land eetgelegenheden waar jonge mensen met Down of een andere beperking werkzaam zijn.

Een poosje geleden heb ik met zo'n groepje en hun begeleiders in de trein gezeten. Zulke onbevangen, lieve mensen. Daar word je gewoon blij van.

Het manneke tegenover mij ziet er dus op het eerste oog uit als een 'gewone' jongen, met leuke hippe kleren, grappige korte haartjes in de gel en een kek oranje brilletje op.

Iets in de vorm van zijn hoofd, de mond en ook weer de ogen verraden dat er iets niet helemaal 'klopt'. Maar zijn de jongens van zijn leeftijd doorgaans nogal verlegen of zelfs eenkennig, daar is bij hem niets van te merken. Als hij mij de kleurplaat laat zien en ik mijn duim bij wijze van 'like' omhoog steek, zit hij twee seconden later naast me, bijna op schoot.

Zijn moeder wilde hem nog tegenhouden en verontschuldigt zich: 'Sorry hoor, hij kan zo impulsief zijn. Daar is niet iedereen van gediend'.

Ik glimlach en laat haar weten het geen enkel probleem te vinden en dat meen ik. Voel me eerder gevleid. Als hij me bijna alle kleurplaten heeft laten zien trekt ie met zijn korte vingertjes aan mijn mouw, kijkt me guitig aan door zijn brillenglazen en vraagt zonder enige gêne:

'Vind jij mama leuk?' Zo, die zag ik even niet aankomen en krijg er zowat een kleur van. Mama grijpt nu ook in: 'Tom! Vraag toch niet zo van die rare dingen!' Tom blijft me echter schaapachtig aankijken en licht blozend antwoord ik dat mama vast heel aardig is.

Ik hoop dat Tom hiermee genoegen neemt en ik heb ook niet hoeven te liegen. Zijn moeder lijkt me echt heel aardig en bovendien erg leuk om te zien. Dat zag ik al bij binnenkomst, maar dat terzijde.

Tom zelf is gelukkig alweer druk bezig met een nieuwe kleurtekening. Als deze voor zijn doen klaar is scheurt hij de plaat van moeder eend en haar jongen eruit en legt deze demonstratief op mijn been:

'Voor jou', zegt ie en gaat dan toch enigszins verlegen weer bij zijn moeder zitten. Nee, Tom lijdt inderdaad nergens aan. Tom is alleen een beetje anders. Natuurlijk zal het voor zijn ouders lang niet altijd meevallen, stel ik me zo voor - ik weet er eerlijk gezegd te weinig van - maar zo'n kind weet je wel op een hele pure en eerlijke manier te raken. Ik heb Tom alleen tussen Nijmegen en Arnhem mogen meemaken. Een kleine wereldreis. In die van hem. En het maakt je zo nederig. We zouden allemaal wel van tijd tot tijd 'a touch of down' kunnen gebruiken ...

De eend met jongen prijkt nu op mijn koelkast

Marcel Rutten