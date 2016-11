Geschiedenis 10-11 met Jacob Cats

DE KRISTALLNACHT

In de nacht van 9 op 10 november 1938 speelde zich in Duitsland en Oostenrijk de Kristallnacht af. Dat was een, door de nazi's georganiseerde, pogrom gericht tegen de Joden. Pogrom is een Russisch woord en staat voor 'breken, slopen en plunderen'. Die nacht werden er 267 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het eveneens ontgelden. De brandweer mocht de branden niet blussen. In de Kristallnacht werden 92 Joden vermoord.

Naziminister van propaganda Joseph Goebbels (1897-1945) wordt gezien als het “brein” achter de Kristallnacht.

De naam 'Kristallnacht' verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens de aanvallen werd vernield. De Joden werden zelf verantwoordelijk gesteld voor de schade die in die nacht werd aangericht en kregen ook nog eens een boete van 1 miljard Duitse D-Mark.

Al kort nadat Hitler aan de macht kwam, in januari 1933, verschenen er borden als "Joden niet welkom" en "Koop niet bij Joden". Het werd Joden erg moeilijk gemaakt en in 1938 waren 150.000 Joodse mensen Duitsland ontvlucht. De Kristallnacht was een voorbode voor wat er allemaal in de Tweede Wereldoorlog zou gebeuren.

VAL BERLIJNSE MUUR

Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones die onder controle kwamen van de Geallieerde machten. Ook Berlijn werd in vier sectoren opgedeeld. West-Berlijn kwam zo in een soort enclave te liggen in het door de Sovjets beheerste Oost-Duitsland. Door de Koude Oorlog kwamen de verhoudingen tussen Oost en West nogal eens op scherp te staan. Omdat de grens toch relatief open bleef, ontvluchtten tussen 1949 en 1961 2,6 miljoen mensen de DDR en Oost-Berlijn. West-Berlijn was voor Polen en Tsjechen eveneens een poort naar het Westen.

In 1961 besloten de Oost-Duitse leider Walter Ulbricht en Sovjetleider Nikita Chroetsjov een einde aan de leegloop te maken. In de nacht van 12 op 13 augustus werd begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur. Er kwamen zeven doorgangsposten maar die werden streng bewaakt.

In de bijna dertig jaar dat de Muur bestond zijn nog talrijke ontsnappingspogingen ondernomen. Naar schatting zijn hierbij tweehonderd mensen om het leven gekomen.

Het heeft 28 jaar geduurd voordat de Berlijnse Muur werd neergehaald. In de jaren tachtig nodigde de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan de Russische Sovjetleider Michail Gorbatsjov al uit met de woorden: “Tear this wall down!” Hongarije haalde, in die periode, als eerste Oostblokland, in mei 1989, het IJzeren Gordijn met Oostenrijk neer.

Schabowski en zijn spiekbriefje...

DDR-politicus Günther Schabowski hield 9 november 1989, 's avonds, een persconferentie. In zijn toespraak zei hij: "We hebben besloten dat vanaf nu iedere DDR-burger de grens over mag". Dat zorgde die avond voor veel verwarring, ook bij Schabowski zelf omdat hij zijn eigen briefje niet goed meer kon lezen en de val van de muur onbedoeld in gang zette. Tegen twaalven besloot de bevelhebber van de grensovergang Bornholmer Strasse het hek open te gooien. Veel mensen waren daar bij elkaar gekomen. Snel daarop volgden meer grensovergangen. Verbijsterd liepen Oost-Berlijners naar de andere kant van de grens waar ze met applaus en gejuich werden ontvangen. Die nacht ontstond er een volksfeest. Iedereen die dat wilde hakte een stuk beton uit de muur die jarenlang voor zoveel ellende had gezorgd. Zesentwintig jaar geleden, in de nacht van 9 op 10 november 1989, werd de Berlijnse Muur neergehaald. Elf maanden later was de hereniging van Oost- en West-Duitsland een feit. De Berlijnse Muur was in 1991 geheel afgebroken. Het spiekbriefje van Schabowski is later voor 25.000 euro verkocht aan het Huis van de Geschiedenis in Bonn, waar het voor publiek is te zien.

DE DUITSE KEIZER IN NEDERLAND

Wandeling door Doorn op de dag dat de keizer 66 werd.

Met het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam er eveneens een einde aan het Duitse keizerrijk. De laatste Duitse keizer Wilhelm II werd op 9 november 1918 afgezet en kwam direct daarna naar ons land om hier zijn toevlucht te zoeken. Hij ontvluchtte Duitsland omdat er in Berlijn een revolutie uitbrak en de geallieerden de keizer wilden vervolgen als oorlogsmisdadiger. Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Wilhelm reisde naar ons land met 59 treinwagons vol met meegenomen spullen. Twee wagons bijvoorbeeld waren volgestouwd met zilver. Met dat alles werd Huize Doorn (foto) in de provincie Utrecht ingericht, waar hij later zijn intrek nam. Eerder verbleef hij in kasteel Amerongen, waar hij zijn abdicatie tekende.

Daar zou hij meer dan twintig jaar blijven wonen totdat hij in juni 1941 overleed. De keizer hield zich voornamelijk bezig met houthakken – dusdanig dat het de tuinman zorgde baarde; na enkele jaren waren er al zoveel bomen gekapt dat je vanaf de ingang ver de tuin in kon kijken.

Wilhelm (rechts) helpt mee met het neerhalen van een boom...

Hij maakte de Duitse bezetting van ons land in de Tweede Wereldoorlog nog mee. Wilhelm had zelf aangegeven geen nazi-symbolen bij zijn begrafenis te willen. Seyss Inquart kwam echter naar zijn begrafenis en Hitler stuurde een krans voorzien van linten met het nazi-symbool. Het lichaam van keizer Wilhelm II ligt gebalsemd en opgebaard in een mausoleum naast Huis Doorn. Hij heeft zelf bepaald dat hij pas in Duitsland wil worden begraven als in dat land de monarchie wordt hersteld... iets wat hoogst onwaarschijnlijk is.

Koningin Wilhelmina heeft Wilhelm niet één keer bezocht. Volgens de geruchten zou ze hem een "slappeling" hebben gevonden. Haar dochter Juliana en de prinsen Hendrik en Bernhard hebben hem wel enige malen bezocht, zij het dat die bezoeken niet officieel waren. Het waren meer familiebezoeken. In de verte waren ze aan elkaar verwant. Wilhelm stamde af van een dochter van Frederik-Hendrik, de zoon van onze Vader des Vaderlands Willem van Oranje, en Louise de Coligny.

Het mausoleum naast Huis Doorn

“DR. LIVINGSTONE, I PRESUME?”

De Britse journalist Henry Morton Stanley (1841-1904) ontdekte, vandaag 145 jaar geleden op 10 november 1871, de tot dan vermiste Schotse zendeling en ontdekkingsreiziger van zuidelijk Afrika David Livingstone (1813-1873). Ze kwamen elkaar tegen aan de oever van het Tangayikameer in het Afrikaanse dorpje Ujiji. Stanley sprak daarbij de, legendarisch geworden, woorden "Dr. Livingstone, I presume?" ("Dr. Livingstone, naar ik aanneem?"). Het bleek inderdaad de vermiste zendeling te zijn. Stanley had voedsel en medicijnen voor Livingstone, waar deze hem dankbaar voor was. Samen maakten ze een vaartochtje over het meer. Livingstone zette vervolgens zijn tocht voort. Hij zocht naar de bron van de Nijl maar volgde per abuis de Kongo-rivier. Stanley keerde terug naar de kust. David Livingstone overleed anderhalf jaar later in Afrika. Zijn twee helpers Susi en Chuma begroeven zijn hart en ingewanden bij een boom in hartje Afrika. Zijn gebalsemde lichaam namen ze mee naar Zanzibar. Zijn lichaam werd in de Westminster Abbey in Londen begraven, maar zijn hart bleef dus in Afrika.

CORINNE ROTTSCHÄFER MISS WORLD 1959

De in mei 1938 in Amsterdam geboren Corinne Spier-Rottschäfer is een voormalig fotomodel en schoonheidskoningin. Ze is al ruim veertig jaar directeur van het eerste professionele modellenbureau in de Benelux, Corinne's Agency. Ze was negentien jaar toen ze werd verkozen tot Miss Holland 1957. In juni van dat jaar won ze in het Duitse Baden-Baden de titel van Miss Europa 1957. Ze was de eerste Nederlandse vrouw die de Miss Europa-titel in de wacht sleepte. Een jaar later, in juli 1958, deed Corinne mee aan de Miss Universe-verkiezing in Long Beach, Californië in de Verenigde Staten. Corinne startte daar als één van de grote favorieten net als onder anderen Gertrud Gummels, Miss Suriname en Luz Zuluaga, Miss Colombia. Zowel Corinne als de Surinaamse Miss moesten uiteindelijk genoegen nemen met een plaats bij de halve finalisten. De Colombiaanse Miss Luz Zuluaga won die verkiezing. Op 10 november 1959 nam Corinne deel aan de Miss World-verkiezing die toen in Londen werd gehouden. Ze kwam er later aan dan de overige 36 deelneemsters omdat ze op het laatste moment door de Miss Holland-organisatie was gevraagd in te vallen voor Miss Holland 1959 Peggy Erwich. Peggy had afgezegd omdat zij een grote modellenopdracht in Duitsland had gekregen. Bij de voorbereidingen voor de Miss World-verkiezing was Corinne een outsider. Een paar uur voor de verkiezing ontdekte ze enkele brandgaten in haar avondjurk. Miss Israël, Ziva Shomrat, leende haar een jurk. Uiteindelijk won Corinne de titel Miss World 1959 en werd daarmee de allereerste Nederlandse die die titel in de wacht sleepte. Miss Israël, die haar dus uit de brand had geholpen, werd derde. Corinne kreeg met haar verkiezing vierduizend gulden prijzengeld. Ook won ze een auto en benzinebonnen van Shell voor ruim 16.000 km, maar omdat ze het in die periode niet breed had en het niet zag zitten de auto overzee naar Amsterdam te transporteren, besloot ze de auto en de benzinebonnen ter plekke te verkopen. Dat leverde haar nog eens zesduizend gulden op. Na het winnen van die Miss World-verkiezing in 1959 had Corinne Rottschäfer genoeg van missverkiezingen. In de eerste helft van de jaren '60 werkte ze als veelgevraagd model in de hele wereld. In de tweede helft van de jaren '60 baarde ze opzien door, als vrouw, het eerste professionele modellenbureau in de Benelux op te richten. Nog altijd is haar Corinne's Agency een toonaangevend modellenbureau in binnen- en buitenland.

JARIG

Op 10 november zijn onder anderen geboren:

De protestantse theoloog en reformator Maarten Luther (1483-1546).Het is in 2017 vijfhonderd jaar geleden dat Luther 95 stellingen schreef, die hij op de deur van de slotkerk van Wittenberg spijkerde. Protestanten zijn dat moment wereldwijd als het begin van de Reformatie gaan beschouwen en vieren in deze decade dan ook 500 jaar Protestantisme.

De Nederlandse dichter (“Kinderen zijn hinderen,” zei vader Cats), jurist en politicus Jacob Cats (1577-1660).

De Welsh acteur Richard Burton (1925-1984). Hij is tweemaal getrouwd geweest met Elizabeth Taylor. Hij speelde in films als “Where Eagles Dare”, “Who’s afraid of Virginia Woolf?” (waarin Taylor zijn tegenspeelster was) en “The Longest Day”.

De Nederlandse wielrenner Wout Wagtmans (1929-1994). In de jaren vijftig deed hij acht keer mee aan de Tour de France en reed verschillende keren in het geel. Hij won vier etappes en werd in 1953 vijfde in het eindklassement.

De eerste vrouwelijke nieuwslezeres van NOS Journaal Eugenie Herlaar (1939).

Televisiepresentatrice Anita Witzier (1961). Bekende programma’s van Witzier waren/zijn “Hints”, “Tien voor Taal” en “Memories”.

Corrina Konijnenburg (1964-2002). zij was het meisje dat bekend werd van “Bij Dorus op schoot” toen ze eindeloos doorging met het zingen van “Poessie Mauw”. Corrina trouwde en kreeg twee dochters. Ze overleed op 37-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker.

Schrijfster, presentatrice, actrice en voormalig fotomodel Daphne Deckers (1968). Ze had een kleine rol in de James Bondfilm “Tomorrow Never Dies”. Ze is getrouwd met voormalig toptennisser Richard Krajicek en ze hebben twee kinderen. Ze heeft inmiddels als schrijfster heel wat boeken en kinderboeken op haar naam staan. Ze schrijft een wekelijkse column in de bijlage “Vrouw” van de Telegraaf.

