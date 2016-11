Andere artikelen







Pretérito Perfecto







De pretérito perfecto gebruik je wanneer de tijd nog niet is afgesloten en als je geen exacte tijdsaanduiding hebt. Op de dag zelf: hoy – vandaag; esta tarde – vanmiddag; despues de comer – na het eten.

Hoy he holgazaneado todo el día. – Vandaag heb ik de hele dag geluierd.

De tijd heeft nog verband met het heden: este mes – deze maand; este fin de semana – dit weekend.

Esta semana he trabajado mucho. – Deze week heb ik hard gewerkt.

Geen concrete tijdsaanduiding: ya – al; nunca – nooit; muchas veces – vaak.

Nunca he estado en Argentina. – Ik ben nog nooit in Argentinië geweest. Pretérito Indefinido De pretérito indefinido wordt ook wel pretérito perfecto simple genoemd. Het wordt gebruikt om gebeurtenissen in het verleden uit te drukken. Deze gebeurtenissen zijn definitief afgesloten. ¿Qué pasó?

Wat gebeurde er? Er zijn woorden die horen bij de pretérito indefinido: ayer (gisteren), anteayer (eergisteren), anoche (gisteravond), una vez (een keer), dos veces (twee keer), la semana pasada (afgelopen week), etc. Mi hermano llegó ayer.

Mijn broer kwam gisteren aan. Vul de ontbrekende woorden in Een gesprek tussen Alberto en Ramón waarbij de pretérito perfecto of de pretérito indefinido gebruikt wordt. Let hierbij op de aanduidingen van tijd! Alberto: ¡Tío!, ¡tío!, ¿ 1. __________ (tú/leer) el periódico hoy? ¿Eh? ¡Somos ricos!

Ramón: ¿Qué? ¿De qué hablas?

Alberto: ¡Nos 2. __________ (tocar) la lotería! Soy tan feliz.¡Toma! ¡Toma! y ¡toma!

Ramón: ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás seguro?

Alberto: Sí, tío, sí. ¡Hoy nuestro número 3. __________ (salir)!

Ramón: ¡Madre mía! ¡Tengo que llamar a mi madre y al trabajo!

(unos minutos después)

Ramón: Ya está, 4. __________ (yo/llamar) a mi madre, está muy contenta. ¡Por fin su hijo es millonario! Y 5. __________ (yo/hablar) con mi jefe. 6. __________ (yo/dejar) el trabajo. ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Libre!

Alberto: Yo ayer 7. __________ (ver) un coche que me encanta y me lo voy a comprar.

Ramón: Yo el verano pasado 8. __________ (estar) de vacaciones en una isla paradisíaca, me voy otra vez allí. ¡No! ¡No! ¡Mejor! Me voy a comprar la isla.

(Alberto mira el periódico de nuevo)

Alberto: ¡Ups! Espera… ¿ 9. __________ (tú/dejar) el trabajo?

Ramón: ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy tan emocionado!

Alberto: Y ¿no puedes volver?

Ramón: ¡No! Pero es que no quiero. ¡No quiero volver! ¡Soy libre!

Alberto: Oye, perdona, amigo. Perdóname. Anoche no 10. __________ (yo/leer) bien nuestros números. No somos ricos. Me he equivocado.

Ramón: … Te mato, Alberto, ¡¡¡¡yo te mato!!!









