Ik moest vanmorgen denken aan .....

de brief (met toestemming)

......Kees de Jongen, de musical die ik met Willem Wilmink zou schrijven. In zijn werkkamer in Zeist zag ik een groot vel liggen met vermenigvuldigingen en staartdelingen. Ja dat vind ik fijn om te doen zei Willem. We spraken over het boek, hoe we de toon ervan konden behouden, we verdeelden het in scènes en werden steeds enthousiaster. Ik zou een synopsis maken, we wilden voor de producent ook een 'dialoogproef' schrijven en Willem zou alvast een liedje schrijven dan had de producent wat in handen. Toen Wobke een uurtje later binnenkwam zei Willem: "We schieten al lekker op, Wob!" Bij mijn vertrek zei Willem: Zal ik dan eerst alvast de opening schrijven? "Nee Willem, die moet het laatste", bauwde ik een Amerikaans handboek na, "als we met het hele geval klaar zijn, weten we pas hoe de opening moet".

De volgende dag lag de opening van de musical Kees de Jonge in de bus. Hij had dit keer niet geschreven op een eigen melodie maar op motieven uit de eerste symfonie van Mahler. Hij had in de openingsscène een koor van mensen die hun emmers met stront buiten zetten, een klagend kinderkoor van kinderen zonder schoenen en een koor van zingende fabrieksmeiden van de waskaarsenfabriek. De hoofdpersonen werden geïntroduceerd en daar was Kees ook al:

Eeuwig eeuwig eeuwig mooi haar...

Rosa Overbeek

Rosa Overbeek

zit vlak bij me te schrijven met haar pen

Beetje stilletjes, beetje eenzaam ook

Gevoelens die ik zelf al zo goed ken

Toen hij te horen kreeg dat de familie Thijssen er niet zo voor was en we een zeurbrief kregen van de componist Louis Andriessen die er zelf een opera van had willen maken, verloor Willem ogenblikkelijk alle interesse voor het project, gooide "in een gefrustreerde bui" alle opzetjes en al geschreven liedjes weg en ging aan iets anders schrijven.

Een paar jaar later - Willem was met zijn gezin ondertussen terug in Enschede - pakten we het plan nog weer eens op. De tegenstribbelende Geertje Thijssen was overleden, Willem vroeg of ik nog kopieën had van het werk dat hij al gedaan had, dat lied van de kwade genius in ons stuk, de kleermaker Kraak, had ik dat misschien nog ergens?

Driehoog achter woont Christiaan Kraak,

die heeft een pracht van een bloeiende zaak .

Terwijl hij de klanten bespat met zijn pruim,

neemt hij de maat met zijn zwerende duim,

en daarom zegt iedereen in de stad:

"Fijne kleermaker is dat!"

Krak krik krak krik

krak krik krak krik

en Christiaan Kraak ben ik.

Driehoog achter woont Christiaan Kraak

hij vermomt zich als Klaas Vaak

komt in de nacht, en de droom die je had,

slaat-ie kapot, slaat-ie helemaal plat.

Van de Wester tot aan de Nes

is zijn ware naam: Mefistofeles!

Hahahaha! Hahahahaha! Haha! ha!

(soms wordt hij wakker met een schreeuw

en hij wordt gespeeld door Paul de Leeuw)

De beoogde producent John van de Rest stelde als componist Jurre Haanstra voor, maar Willem wilde natuurlijk het liefste met Harry Bannink werken. "Maar wie is er beter in staat dan Harry Bannink tot muziek van hier en nu met hier en daar suggesties over, en toespelingen op, muziek van dáár of tóen?"

Maar Willem had het op dat moment druk met de vertaling van een stuk van Benjamin Britten, wilde beslist niet vergaderen met producenten. Wilde wel liedjes schrijven maar alles er verder omheen schrok hem af. Kon ik niet beter Ted van Lieshout vragen, die woonde ook dichterbij, was jonger en zeker zo goed als hij...

Hij zag op tegen klus, tegen het herschrijven en weggooien wat al dierbaar geworden was, hij wilde ook de verantwoordelijkheid niet, maar toen ik zei dat ik Mathilde Santing Kees de Jongen wilde laten spelen, werd hij weer enthousiast. Hij bewonderde haar en zij had hem wel eens een hart onder de riem gestoken. "en dan gaan mijn vingers toch weer jeuken.: die meid weet precies wat ze wil, als je haar enthousiast krijgt en met haar de theatershow bedenkt, dan zou je mij ter invulling het raamwerk en 't gebint van de musical kunnen sturen, successievelijk." Het is er niet meer van gekomen.

© Jacques Klöters (met toestemming)