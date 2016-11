Trump-l'oeil...

Ik zit 'the day after' in de intercity naar Arnhem maar ben nog steeds in de ban van de recente verkiezingsuitslag. Niet heel erg verwonderlijk want het blijft veelal hét onderwerp van gesprek, ook hier in de trein.

Maar wat naast de deceptie van deze uitslag vooral blijft hangen, is toch wel die constante grapperij om 's mans kapsel. Angst voor het onbekende wordt niet voor niets vaak met humor bestreden. We zijn dan ook overspoeld met fotomontages en cartoons van die dooie hamster op Trump's hoofd en om het met Ellen DeGeneres te zeggen:

'You can't say we didn't have fun with it'.

En daar mogen we nu nog eens vier jaar bij optellen. Maar inmiddels kan ik dus geen man meer normaal zien zonder diens haardos te observeren. Als je het hebt blijkt haar best nog een ding...

Dat geldt beslist niet voor de man naast mij want deze is al dan niet van nature, volledig kaal en daar kan zijn cap (nee, niet zo'n rode met Trump erop) ook weinig aan verbloemen.

Less is better in dit geval want hij kan het meer dan goed hebben. Zelf ben ik wel eens verschrikt ontwaakt uit een droom (lees: nachtmerrie) waarin al mijn haren opeens verdwenen waren. Vreselijk. Ik heb daar dus echt geen geschikt hoofd voor.

Mijn ergernis en dagelijkse strijd ligt juist meer bij haargroei op plaatsen waar ik deze liever kwijt dan rijk ben, maar zo heeft iedere leeftijd zo zijn prijs.

Even verderop zit een sympathiek en charmant ogende man van rond de veertig die zich bijvoorbeeld nog zeer gelukkig mag prijzen met een weelderige bos zwarte krullen waar de Franse chansonnier Patrick Bruel jaloers op kan zijn.

Die laatste heb ik voor deze gelegenheid nog even gegoogeld en Patrick, inmiddels ook een vijftigplusser, blijkt namelijk al een poosje krulloos te zijn. Zwaartekracht slaat met de jaren overal toe. De jongeman naast 'Patrick' heeft daar nog lang geen last van en laat zijn artistieke lange blonde lokken fier de vrije loop als een Rutger Hauer in Turks Fruit.

Het valt me eigenlijk nu pas op dat je bij mannen veel meer diversiteit aan haardracht ziet dan bij vrouwen.

Direct tegenover mij - ik kom nu pas aan hem toe omdat ie zijn krant heeft laten zakken - zit een man die meer van mijn leeftijd is en met een prachtige kop met haar. Weliswaar geheel grijs maar nog vol veerkracht. Dat zie ik wanneer hij met zijn vingers - en hij doet dat trouwens best wel vaak - door zijn volle haardos strijkt.

Baas boven baas, zullen we maar zeggen. Hij zou het ook zeker niet slecht doen in een commercial van Andrélon voor veerkrachtig haar waarbij dat dan in slowmotion zo mooi op het hoofd terugvalt. Maar de shampoo-gigant richt zich kennelijk liever op vrouwen. En bovendien... schijn bedriegt:

als de Andrélon-man voor mij in Arnhem uitstapt zie ik tot mijn stomme verbazing dat hij rond zijn kruin volledig kaal is. Hij heeft er ogenschijnlijk vrede mee en probeert die glimmende monniksplek niet eens angstvallig dicht te borstelen of te föhnen. Het mag een triviale stelling voor een man van zijn statuur genoemd worden, maar de beroemde Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras zou ooit eens hebben gezegd: 'Vervang niet door een kapsel van vreemde haren wat de zeis van de tijd van uw hoofd heeft gemaaid'. Een 'klassieker' die Trump vermoedelijk ook nog niet kent...

