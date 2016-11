Ze was 18



de kaart welke ik gisteren vond



Met uitzoeken van het e.e.a. kwam ik de kaart tegen. Nog nooit goed bekeken. De voorkant, ja zoals het was. De achterkant met haar handschrift. De postzegel was eraf gehaald. Daar stond in haar handschrift: ik hoop dat ik niet te laat ben zoo als vorig jaar dag. Afz. T.T. Geadresseerd den Heer…… en dan het adres in Voorburg. Nooit geweten. Er kwamen emoties boven. Een traantje werd weggepikt. Datum van verzending 14 XI 1931, Paps zou 15-11, in leven, 104 zijn geworden. Het had nog gekund maar ik vond hem dood. 14-12-1981. dochter ©atharina Johanna B.