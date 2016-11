Hij is niet meer

Andere artikelen







De Canadese zanger en liedschrijver

Leonard Cohen is op 82-jarige leeftijd

overleden.Dat meldt zijn management op

zijn Facebook-pagina. Cohen werd in de jaren 60 wereldberoemd

met liedjes als Suzanne en So long

Marianne.Suzanne werd later ook in het

Nederlands gezongen door Herman van

Veen.Ook bekend is Hallelujah uit

1984.Het werd later door veel anderen

gezongen,onder wie Jeff Buckley. Cohen trad drie jaar geleden voor het

laatst op in Nederland.Vorige maand nog

bracht hij een album uit getiteld "You

want it darker",waarmee hij zwaarmoedig

een voorschot neemt op zijn eigen dood. Bron Teletekst







Geplaatst op 11 november 2016

Catharina48 11 nov 2016 07:32 Leonard Cohen (Westmount, Montreal, 21 september 1934 – Los Angeles, Californië, 10 november 2016) was een Canadese dichter, folksinger-songwriter en schrijver. Hij had hits met onder andere Suzanne, Hallelujah en So long, Marianne.











Levensloop

Carrière



Cohen werd geboren in een joods middenklassengezin in Montreal. Als tiener leerde hij gitaar spelen en formeerde een country/folkgroep genaamd The Buckskin Boys. Hij studeerde letteren aan de McGill-universiteit met als doel dichter te worden en debuteerde in 1956 met Let Us Compare Mythologies. Reeds in 1961 was hij in Canadese poëziekringen een bekende naam. Hij kreeg een studiebeurs die hem in staat stelde zich terug te trekken op het Griekse eiland Hydra, waar hij tevens Marianne Jensen ontmoette (voor wie So Long, Marianne en vele andere van zijn liedjes geschreven werden). Daarna verschenen de poëziebundel Flowers for Hitler (1964) en zijn twee enige romans The Favourite Game (1963) en Beautiful Losers (1966). Zijn recentste poëziebundel Book of Longing verscheen in 2006.



Liefde voor folkmuziek bracht hem ertoe zelf de gitaar ter hand te nemen. Na 1966 concentreerde hij zich vooral op het schrijven van popsongs. Judy Collins nam een van zijn songs op en het werd meteen een hit: Suzanne. In 1967 verhuisde Cohen naar de Verenigde Staten. In datzelfde jaar verscheen zijn debuutalbum, Songs of Leonard Cohen. Hij vestigde een reputatie als singer-songwriter met nummers als Suzanne, Everybody Knows, The Tower of Song, Famous Blue Raincoat en First We Take Manhattan.



Hoewel hij albums bleef maken, verdween hij eind jaren 70 en tijdens de eerste helft van de jaren 80 wat uit de belangstelling. Vanaf 1986 herleefde de belangstelling, omdat jongere artiesten als Nick Cave en de The Sisters of Mercy hem prezen en nummers van hem opnamen. In 1988 was Cohen volledig terug met het album I'm your man, het bestverkochte Cohen-album sinds jaren. Cohen bracht af en toe tijd door in een boeddhistisch klooster, en werd in 1996 officieel ingewijd als boeddhistisch monnik.



Vlak na zijn 70ste verjaardag bleek zijn ex-vriendin en zaakwaarneemster Kelley Lynch al zijn pensioengeld verduisterd te hebben, waardoor Cohen noodgedwongen, maar met veel succes, weer ging optreden. Op 12 juli 2008 gaf hij voor het eerst in 15 jaar een concert in Nederland in het Amsterdamse Westerpark. Cohen werd in 2008 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In de zomer van 2012 ondernam hij zijn "Old Ideas Europa Tournee", waarbij hij te zien was op het Sint-Pietersplein (Gent) en in het Olympisch Stadion (Amsterdam). Hij stelde zijn album Old Ideas voor en speelde klassiekers van vorige albums.

Persoonlijk

Cohen kreeg een zoon en een dochter met zijn ex-partner Suzanne Elrod. Hij is nooit getrouwd geweest. Zijn dochter Lorca is de biologische moeder van de dochter van Rufus Wainwright. Zijn zoon Adam trad in zijn voetsporen door in 1998 zijn debuutalbum uit te brengen.