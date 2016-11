Geschiedenis 11-11 met Karin Kent

DE NOSTALGIEKRANT

Deze dag in de geschiedenis

11 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2061

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

CAPITULATIE DUITSLAND EERSTE WERELDOORLOG

Vandaag 11 november is het Wapenstilstandsdag in België en Frankrijk. Bij onze zuiderburen is het een nationale feestdag. Ieder jaar wordt in aanwezigheid van de Koning een ceremonie gehouden waarbij zowel de slachtoffers van de Eerste als de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Ook in Engeland staat men stil bij deze dag.

Op 11 november 1918 werd in een treinwagon in Rethondesde om 11.00 uur ‘s ochtends de Duitse capitulatie ondertekend. Daarmee kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog en was de wapenstilstand een feit. Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Andere landen die neutraal bleven waren onder meer Noorwegen, Denemarken, Spanje, Zweden, Zwitserland en Argentinië. 't Had in die Eerste Wereldoorlog weinig gescheeld of Nederland had partij gekozen voor Duitsland. Opperbevelhebber generaal C.J. Snijders had een sterke voorkeur voor Duitsland. Hij werd daarin gesteund door Koningin Wilhelmina. Haar pro-Duitse houding kwam wellicht doordat ze als kind vaak uit logeren naar "Onkel Willie" (de Duitse Keizer Willhelm) in Berlijn was gestuurd. De Nederlandse regering was tot alles bereid om de neutraliteit te handhaven. Het torpederen van Nederlandse vrachtschepen door Duitsers en een Brits bombardement, per abuis, op Zierikzee leverde nauwelijks reacties op van Nederland. In verschillende plaatsen van ons land waren wel interneringskampen waar Duitse en Belgische soldaten en Engelse mariniers verbleven. De oorlogvoerende landen hadden weinig waardering voor de Nederlandse neutraliteit. Het werd als laf gezien en ons land werd er van verdacht een slaatje uit die oorlog te slaan. Aan het einde van de oorlog gaf Nederland vluchtende Duitse troepen toestemming over het grondgebied snel de veilige Heimat te bereiken. Nadat ons land ook nog asiel verleende aan de vluchtende Duitse keizer was voor België de maat vol. Toen de geallieerde overwinnaars in 1919 rond de tafel gingen zitten om Europa opnieuw in te delen, eiste de Belgische minister Paul Hymans als straf voor de Nederlandse houding Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde op. Hij werd daarin echter niet gesteund door Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het Nederlandse leger maakte zich op dat moment al klaar om België "preventief" binnen te vallen, maar op een nieuw conflict zaten de geallieerden niet te wachten. België kreeg wel van Duitsland de streek Oostkantons (Eupen, Malmédy) en de Duitse kolonie Ruanda-Urundi als mandaatgebied. De pro-Duitse of beter anti-Engelse houding in die tijd had te maken met het optreden van de Britten tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Aan het eind van de oorlog broeide overal in Europa de revolutie. In ons land gingen in die tijd veel bedrijven dicht, velen kwamen op straat te staan. Door de Spaanse griep vielen in 1918 ook nog eens 17.400 slachtoffers. Er was honger. In Amsterdam en Rotterdam werden troepen ingezet om plunderingen de kop in te drukken. Maar in vergelijking met België en Frankrijk waar de verwoestingen, door de oorlog, enorm waren, kan geconcludeerd worden dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog door het oog van de naald is gekropen.

SINT MAARTEN

Op 11 november wordt in sommige streken zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland boven het IJ, Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en Limburg de naamdag van Sint Maarten gevierd. Van streek tot streek verschilt de invulling van dit feest. Het Sint Maartenfeest wordt niet alleen door katholieken, maar ook door protestanten, moslims en ongelovigen gevierd. De liedjes hebben nauwelijks of geen religieuze achtergrond maar zijn vaak wel humoristisch van aard. Sint Maarten wordt niet overal hetzelfde gevierd. In sommige plaatsen worden lampionoptochten georganiseerd. In andere plaatsen vreugdevuren ontstoken. Kinderen maken zelf lampionnen of hollen bieten uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze speciale Sint Maartenliedjes en krijgen hiervoor snoep of fruit. Sint Maarten is een zogenaamd bedelfeest. Als bedelfeest was Sint Maarten lange tijd een feest voor de armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee doen. Pas in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw veranderde dit. Nu wordt het juist gezien als een mooie, eigen traditie die behouden moet worden.

Maarten

Maarten van Tours leefde van het jaar 316 tot 8 november 397. Hij werd veelal Sint Maarten genoemd en was bisschop van de stad Tours. Hij was een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was één van de populairste heiligen in de Middeleeuwen. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als vijftienjarige ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus of stond de bedelaar symbool voor Christus die Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed." (Matteus 25:36) Maarten liet zich daarop bekeren en verliet het leger. Hij stichtte een klooster bij Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem. Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het Christendom. Hij stichtte kerken en rond 375 de bekende abdij van Marmoutier. Hij zou wonderen hebben verricht. Zo kwam hij op een dag langs een landerij waar diepe treurnis was omdat het knechtje zich had opgehangen. Maarten boog zich over het lijk en bad, waarop het kind weer tot leven kwam. Bij een stadspoort van Parijs liep hij eens op een melaatse af en kuste hem, tot ontsteltenis van alle aanwezigen, op het gezicht. De zieke man genas daarna terstond. Sint Maarten overleed aan koortsen. Hij was toen tachtig jaar oud. Hij werd op 11 november 397 begraven in de basiliek van Tours. In de Dom van Utrecht bevindt zich een relikwie.

DE ELFDE VAN DE ELFDE

Op 11 november worden om 11.11 uur de eerste vergaderingen van de Raden van Elf gehouden, dit ter voorbereiding op het komende Carnaval. Carnaval is het feest van de omgekeerde wereld waarin de ‘gekken’, de narren het voor het zeggen hebben. Over het waarom van deze datum verschillen de meningen. De elfde van de elfde is 40 dagen voor Kerstmis en het einde van Carnaval is 40 dagen voor Pasen. De 11e november is dus ook Sint Maarten, de feestdag van Maarten van Tours. Vroeger moest op die dag alle boerenwerk gereed zijn en dienden de schuren gevuld te zijn. De pacht kon worden betaald. En meestal bleef er dan nog wat over voor een feestje, zodat 's avonds de herbergen uitpuilden. Rond 11 november begon de periode waarin de huisslacht was geoorloofd en die eindigde met de vasten.

De Raad is een gezelschap van elf mannen dat tijdens Carnaval met een "Vorst" aan het hoofd alle activiteiten organiseert en begeleidt. De naam verwijst naar het getal elf, het narrengetal. Leden van de Raad van Elf zijn vaak vertegenwoordigd in allerlei commissies die betrokken zijn bij het carnavalsfeest. De optocht wordt georganiseerd, het carnavalsgala en jeugdcarnaval. De kleding bestaat traditioneel uit een cape met carnavalssteek. Naast de Raad van Elf is er ook een Prins Carnaval en een hofnar. Prins Carnaval wordt ook bijgestaan door pages. Vaak zijn dit jonge vrouwen. De Raad van Elf is een importgebruik uit Duitsland. In Duitsland ontstonden in de eerste helft van de 19e eeuw de eerste Raden van Elf. De Raad kiest vandaag Prins Carnaval.

JARIG

Op 11 november zijn onder anderen geboren:

De Russische romanschrijver Fjodor Dostojevski (1821-1881). “De Gebroeders Karamazov”, “Misdaad en Straf” en “De Idioot” waren beroemde romans van hem.

De Amerikaanse generaal George Patton (1885-1945). In de Tweede Wereldoorlog was hij actief in Noord-Afrika, bij de invasie van Italië en in de Slag om de Ardennen.

De Nederlandse zangeres Karin Kent (1943). Haar echte naam is Janneke Kanteman. Ze had hits met liedjes als “Dans je de hele nacht met mij?” en “Jelle zal wel zien”. Haar versie van “De Bostella” werd in de hitparade verdrongen door die van Johnny & Rijk. In 1969 stopte ze met zingen en maakte een wereldreis en woonde in diverse landen. Na haar terugkomst in Nederland heeft ze wel weer opgetreden met enkele jazzcombo´s.

De Amerikaanse actrice Demi Moore (1962). Ze speelde in films als “Ghost” (met Patrick Swayze), “Indecent Proposal” (met Robert Redford) en “A Few Good Men” (met Tom Cruise). Ze is getrouwd geweest met acteur Bruce Willis.

De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio (1974). Hij werd over de hele wereld bekend in zijn rol als Jack Dawson in de speelfilm “Titanic”.

Fijn weekend !

Jan Boonstra is host en Ria Bijl is

co-host van de Nostalgiegroep bij Seniorweb.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 11 november 2016