Legpuzzel Online

Catharina48 12 nov 2016 06:15 Het wordt vandaag hier geleidelijk bewolkter maar het blijft droog in . Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 4 °C en is de wind matig, windkracht 4. Vanavond is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 3 °C.



-1º nu

7.59 zon op

16.54 zon onder