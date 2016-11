Moeders handen





Je hebt het brood gesmeerd,

onze kleren gekeerd,

ons het pannetje toegeschoven

en de sokken gestopt

en ons ondergestopt...

allemaal met je handen.



Hebt de melk afgedekt

en ons toffees verstrekt

en kranten de wijk rondgedragen,

hebt geschild en versteld

en de hemden geteld...

allemaal met je handen.



Hebt ons menigmaal

ook het warme onthaal

van een oplawaai gegeven.

Hebt ons grootgebracht,

we waren met acht,

zes zijn nog in leven...

allemaal met je handen.



Heet waren ze en koud,

nu zijn ze oud.

En met al onze schade en schande

zijn we huiswaarts gegaan

en we schikken weer aan

en dan strelen we je handen.

Willem Wilmink



[naar de Duitse dichter

Kurt Tucholsky, 1890-1935]



------------------------------------------------

uit: 'Ze zeggen dat de aarde draait', 1988.