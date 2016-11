Kunst van bladeren .....



Kanat met toestemming Paradijsvogels



.....is populair. Eerder schreef Paradijsvogels over deze schalen van doorzichtige bladeren, en passeerde ook deze delicare bladerkunstwerken de revue. De Russische Kanat Nurtazin startte 3 jaar geleden met zijn project ‘100 manieren om te tekenen’. Zijn favoriete methode die hij zoor zichzelf ontdekte is het tekenen via uitgesneden bladeren. Hij tekent zowel met zijn mes waarmee hij vlakken weghaalt, en met het blad waar lijnen en vlakken in overblijven. Wat hij mooi vindt aan de bladerkunst is dat het blad vergankelijk is, net als onze levens. Doordat hij de bladeren bewerkt geeft hij ze een tweede leven waarin ze via zijn ontwerpen weer een heel nieuw verhaal kunnen vertellen. met toestemming van Paradijsvogels





