Woutje uit het water



wat zeg je?/1



Een paar vliegen in 1 klap. Kaarsje branden voor de oudste en de jongste en ik zag wat op het monument. Aantal jaren geleden, zoals verteld, kwam dat monument met een aantal dezelfde plaatjes erop met de naam of een datum van onze dierbaren. Nu zag ik totaal iets nieuws, geen plaatjes maar hartjes wat vermoedelijk de mensen zelf hebben gedaan. ineens is het daar veel drukker en rommeliger met van alles en nog wat. Ik was er een beetje van geschrokken en of ik dit ga aankaarten weet ik nog niet. Mijn wekelijkse bezoek is nu anders. Kwestie van wennen? Verder een rondje dorp verderop is wel weer wat. Kijken en knippen. Een andere vlieg, die aanbieding, ja hoor daar in de winkel op de hurken en de maat uitzoeken maar vooral dat patroon. Een soort van huispak. Kopen die handel en vanavond dopen. Klaar weer de auto in naar huis met nog wat lopend onderweg. Heel gewoon ...leuk. ©atharina









o dat ja ik weet het/2





lust ik wel/3





vlakbij het monument/4





verderop vanuit de begraafplaats/5





ook wat te melden?/6





niks gekocht/6





Woutje wordt eruit gehaald/8























