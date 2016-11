Andere artikelen







Cuberdon cupcakes Voor 12 cupcakes

180 gr zachte echte boter

135 gr suiker

8 gr vanille suiker

4 eieren

180 gr bloem

10 gr bakpoeder

een snuifje zout Voor de topping:

250 gr slagroom

250 gr mascarpone

70 gr bloemsuiker

14 cuberdons

100 ml water Werkwijze:

Klop de boter samen met de suiker, de vanillesuiker en het vanille extract tot een crèmige massa. Voeg nu 1 voor 1 de eieren toe en blijf goed mixen. Meng de bloem met de bakpoeder en zeef dit boven de kom. Mix nogmaals goed door. Neem een bakplaat voor cupcakes en leg er de cupcake papiertjes in. Neem een ijslepel en schep in elke cupcake een lepel beslag. Maak ze niet te vol want dan bakken ze over de papiertjes en de bakplaat heen ! Bak de cupcakes op 175°C in ca 20 minuutjes gaar. Laat de cupcakes volledig afkoelen. Neem een pan met water en zet er een kom in. Leg de cuberdons erin en voeg 50 ml water toe. Breng het water aan de kook en laat de cuberdons zachtjes smelten. Dit duurt even. Als de massa te stroperig is voeg dan nog water toe. De saus moet ietwat lopend zijn en mag niet te snel verharden wanneer hij afkoelt. Dit kun je testen door een streep saus op een koud bordje te doen en het laten uitlopen. Hard het te snel uit dan voeg je nogmaals water toe. Ik heb in totaal 100 ml water gebruikt. Klop de slagroom samen met de poedersuiker lobbig ( yoghurt dikte ) en voeg hieraan 2 zakjes klopfix toe. Klop nog heel even verder en voeg dan de mascarpone toe en een gedeelte van de cuberdon saus. Klop tot het geheel stijf is. Vul een spuitzak met een stervormig spuitmondje met de topping en leg koel weg. Neem de cupcakes en haal met een appelboor een stukje deeg uit het midden. Vul het gat met cuberdonsaus. Als je alle cupcakes hebt gevuld dan spuit je ze mooi op met de topping. Zet koel weg totdat je ze gaat serveren.







Geplaatst op 12 november 2016 16:31 en 18 keer bekeken

Catharina48 12 nov 2016 16:34 Alles klaar

bakken maar



al begrijp ik de 5e foto niet helemaal

misschien ander wat kaal



cuberdons nooit van gehoord

voor mij een totaal vreemd woord



laat het je lekker smaken