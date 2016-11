Andere artikelen







Playlist en Podcast De Sandwich 13-11



met toestemming





Iedere zondag van 10 > 12 uur de Sandwich met Jacques Klöters

Radio 5

2e nummer Back on the Road Joe Egan 1 161113 AVROTROS R5 De Sandwich 2e uur De Sandwich 2e uur Gratis Bekijk in iTunes 2 161113 AVROTROS R5 De Sandwich 1e uur De Sandwich 1e uur Gratis Bekijk in iTunes









DE SANDWICH ZONDAG 13 november Uur 1 1. Dream a little dream of me – Doris Day 2. Back on the road – Joe Egan 3. Blue eyed boy – Margriet Sjoerdsma 4. Geregeld leven – Huub van der Lubbe 5. I could make you mine – Dionne Warwick 6. Margootje – Wim Sonneveld 7. The great ascension – Justin Rutledge 8. Mon vieux – Daniel Guichard 9. Maintenant je sais – Jean Gabin 10. Studio kerk – Gerard Cox & Rients Gratama 11. Mein kleiner gruener Kaktus – Comedian Harmonists 12. Once I had a laugh – Norah Jones 13. Travelling light – Leonard Cohen 14. Dans me - Yasmine Uur 2 1. I’ve got a thing about you baby – Tony Joe White 2. Lazy river – Louis Prima 3. Les Flamandes – Micheline van Hautem 4. Vissen – Drs. P 5. Into my arms – Nick Cave & The Bad Seeds 6. I had a dream – Loudon Wainwright III 7. Maneo en Bruxelas – ialma 8. Later – Herman van Veen 9. Steppin’ out with my baby – Tony Bennett 10. I want to go back to Michigan – Andrews Sisters 11. The sisters of mercy – Sting & Chieftains 12. High time – Seth Walker 13. Kermis in Ravenstein – Alex Roeka 14. Pasado pasado – Addys Mercedes 15. I heard it through the grapevine – Gladys Knight & The Pips alvast het 1e uur van de podcast 1 161113 AVROTROS R5 De Sandwich 1e uur De Sandwich 1e uur Gratis Bekijk in iTunes





10 uur, 1e gedicht

SUZANNE Suzanne neemt je mee

Naar een bank aan het water

Duizend schepen gaan voorbij

En toch wordt het maar niet later

En je weet dat ze te gek is

Want daarom zit je naast haar

En ze geeft je perpermuntjes

Want ze geeft je graag iets tastbaars

En net als je haar moet zeggen

Ik kan jou geen liefde geven

Komt heel de stad tot leven

En hoor je meeuwen schreeuwen

Je hebt steeds van haar gehouden En je wilt wel met haar meegaan

Samen naar de overkant

En je moet haar wel vertrouwen

Want zij houdt al jouw gedachten in haar hand En Jezus was een visser

Die het water zo vertrouwde

Dat hij zomaar over zee liep

Omdat hij had leren houden

Van de golven en de branding

Waarin niemand kan vredrinken

Hij zei "als men blijft geloven

Kan de zwaartse steen niet zinken"

Maar de hemel ging pas open

Toen zijn lichaam was gebroken

En hoe hij heeft geleden

Dat weet alleen die visser aan het kruis En je wilt wel met hem meegaan

Samen naar de overkant

En je moet hem wel vertrouwen

Want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand Suzanne neemt je mee

Naar een bank aan het water

Je onthoudt waar ze naar kijkt

Als herinnering voor later

En het zonlicht lijkt wel honing

Waaraan kind'ren zich tegoed doen

En het grasveld ligt bezaaid

Met wat de mensen zoal weg doen

In de goot liggen de helden

Met een glimlach op de lippen

En de meeuwen in de lucht

Lijken net verdwaalde stippen

Als Suzanne je lachend aankijkt En je wilt wel met haar meegaan

Samen naar de overkant

En je moet haar wel vertrouwen

Want ze houdt al jouw gedachten in haar hand

2e gedicht 1100 uur Herman de Coninck Hij had gehoopt dat het zonder herfst kon. Ineens sneeuw. De ascese van wit. De precisie van kou. Minder moet zorgen voor betekenis, meer moet ervan genezen - en dat het dan gedaan was. Niet dit maanden- lange afhaken van laatste blaren, uitsorteren van rommel, zó eindeloos uitpakken met gemis dat je blaren terug zou hangen aan hun taken. Hij had gehoopt dat het zonder verzuren kon. Maar de hele tuin ligt te gisten van uren regen, en bijna te sissen van één minuut zon. O, toen alles nog voorbij kon gaan en niets hoefde te duren.

(uit De hectaren van het geheugen, 1985)













Geplaatst op 13 november 2016 07:04 en 90 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 13 nov 2016 07:04 Podcast en playlist vanmiddag



Catharina48 13 nov 2016 10:07 Suzanne (door: Guus Middag)



Hans Lodeizen (1924-1950) is de jonggestorven dichter van quasi-diepzinnige zweemregels en puberale gevoeligdoenerij. Ik sla een Lodezien-boek open en lees: ''als ik nu ga zal / het zomer zijn voor het garen // maar ik lig nog aan je armen / verankerd in de haven van de / stad maar ik ben nog bij je'', en zo nog vele regels verder. Je moet ervan houden. Het is hetzelfde soort gevoelige vaagheid dat te vinden is in het liedje 'Suzanne', waarmee Herman van Veen in 1969 bekend werd.



Een eenvoudig tokkelliedje met veel zweem en sfeer. Een praatstem vertelt het verhaal van een vaag meisje, Suzanne. Zij neemt je mee naar een bank aan het water, om naar schepen te gaan kijken. ''Duizend schepen gaan voorbij / en toch wordt het maar niet later.'' De tijd staat stil. Dat wijst meestal op verliefdheid, maar zo eenvoudig is het niet. Het is wel prettig samen, maar er ontbreekt iets. Soms lijkt alles goed te gaan met deze Suzanne: ''En ze geeft je pepermuntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.'' Toch wil de zanger daarna tegen haar zeggen dat het tussen hen nooit iets zal worden. ''Ik kan jou geen liefde geven.''



Maar voordat dat gebeurt, beginnen opeens de meeuwen te schreeuwen, en in hun gekrijs hoort de zanger weer een andere boodschap: ''Je hebt steeds van haar gehouden.'' Hoe nu verder? Het refrein zegt dat de zanger wel haar verder wil (''samen naar de overkant''), maar hij doet het nog niet. Het refrein zegt ook dat hij haar wel kan vertrouwen (''want ze houdt al jouw gedachten / in haar hand''), maar ook dat doet hij niet. Zo blijft het lied na zijn eerste couplet en refrein steken in twijfel. Ik verklap niet veel als ik zeg dat het aan het eind, na drie coupletten en drie refreinen, niet anders is. Ook daar: Suzanne, bankje, water, zonlicht, glimlach – maar ook dan weet hij nog steeds niet wat hij wil.



Tussen het vage begin en het vage einde zit een vaag middenstuk, waarin het opeens, op dezelfde toon en op dezelfde tokkelmelodie, over Jezus gaat, en over Diens vermogen om over het water te lopen. ''En Jezus was een visser / die het water zo vertrouwde / dat Hij zomaar over zee liep.'' Misschien moet het voor de zanger een aansporing zijn om meer in Suzanne te geloven. Als je maar genoeg gelooft, kun je over water lopen, leert Jezus. Als je maar genoeg in Suzanne gelooft, kun je met haar mee, ''samen naar de overkant'', zou de zanger kunnen concluderen. Maar dat doet hij niet.



'Suzanne' is een bewerking van een liedje van Leonard Cohen. Het is wel aardig om te weten dat het eerst een gedicht was, en dat Cohen het niet voor zichzelf op muziek zetten, maar voor zangeres Judy Collins, in 1966. Nog aardiger is het om te weten dat het vage en dromerige lied wel degelijk teruggaat op een duidelijke aanleiding. Cohen trok in de zomer van 1965 een tijdlang op met ene Suzanne Verdal McCallister. Zij was een wat mysterieus en zweverig hippiemeisje, en dat was ze nog steeds toen ze in 1998 geïnterviewd werd door de BBC-radio: een danslerares en massage-therapeute, wonend in een kleine woonwagen, samen met haar zeven katten. Zij vertelde toen over haar jonge jaren in Montreal en over haar krakkemikkige huisje op de oever van de Saint-Lawrence-rivier. ''There was so much energy snd sharing and inspiration and pure moments and quality times together on very little or no money.'' In die paradijselijke, half-religieuze hippiesfeer dook Leonard Cohen op, maar zonder er helemaal in op te durven gaan – zoals uit zijn gedicht al bleek.



In het Engels gaf Suzanne haar vriendje vaak thee en sinaasappelen: ''And she feeds you tea and oranges / that comes all the way from China.'' 'Oranges' zijn sinaasappelen en die komen inderdaad helemaal uit China, zoals het woord al zegt: 'China's-appelen'. Van die thee en die sinaasappelen maakte vertaler Rob Chrispijn indertijd ''pepermuntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.'' Dankzij het interview weten we nu dat het geen gewone sinaasappelen waren. ''We had tea together and mandarin oranges'', vertelde de echte Suzanne. Mandarijnen dus. Ook dat woord verwijst naar de Chinese herkomst. Als Chrispijn dat meteen had geweten, had hij voor zijn bewerking geen pepermuntjes hoeven te verzinnen. Hij had in de citrussfeer kunnen blijven. Evenveel lettergrepen, hetzelfde woordaccent. Zing maar mee, op zijn Herman van Veens: ''En ze geeft je graag mandarijntjes / want ze geeft je graag iets tastbaars.'' Veel gezonder ook. (Guus Middag, 'Suzanne', eerder verschenen in Onze Taal, april 2008.)