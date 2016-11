Niet normaal



nee niet mijn hond, zoveel is er gewoon van internet te plukken



Jumpy heeft meerdere ingewikkelde trucjes leren te meesteren. Onder andere de gewone trucjes: zit, lig en geef pootje. Maar Jumpy laat ook veel ingewikkelder trucjes zien, en we moeten toegeven we hebben nog nooit zo iets gezien! We waren erg onder de indruk van de vaardigheden van de hond. Kijk de video hieronder en bekijk het voor jezelf! Ben jij nou ook zo onder de indruk, deel het filmpje dan met je vrienden en familie! Bron FA en YT