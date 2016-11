Maarn maar hoe?



bijna/1



Niet al te veel verwachtingen wat deze wandeling betreft. Bijna kale bomen?

Paddenstoelen in de drap. Niets van dit alles, nou ja een beetje dan. De IC en de Sprinter naar Maarn. Eerst koffie met seniorgebak bij de bekende bakker om de hoek bij het station en starten maar. De wandeling was eerder gelopen maar met een andere route. Toen ik de wandeling ging downloaden stond het er al. Deze wandeling is vervallen! Hier had het lichtje al moeten gaan branden. De route is n.l. heel slecht in elkaar gezet. Ik heb structuur nodig moet weten waar ik heen ga. Beslist niet teruglopen. Al helemaal niet als de dagen korter worden en ik dan met donker in het bos nog ben. Bekende stukken tegen gekomen maar dit liep anders. Hoe vaak het deze wandeling is gevraagd waar we zaten. Ik weet het niet meer. Enfin de kleurenpracht, het dikke bladerenpak op de paden, de nieuwe paddenstoelen nooit gezien, maar met het goed ziende oog van mijn medeloper, kunnen vastleggen. Allen had het de donderdag vreselijk geregend daar. Veel plassen en modder dus wegzakken en glibberen.

Tot hier en nog niet verder…. ©atharina





vanuit de trein/2





ieder de helft/3





naar rechts/4





hier doe ik het voor/5





het zal wel/6





prima maar mijn rug/7





zon op het blad en dat takje erbij wat zie je?/8























