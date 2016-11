Andere artikelen







De wereld is van iedereen









Lotgenoten Ons gaan is een komen

Ons komen een gaan



De zin van het leven

is dat we vergaan



De wereld van iedereen

Niemand de baas



Het heden is eeuwig

Alles is waar



God of Jehova

Allah Jahweh



De één is de ander

De ander de één



Ontsteekt uw geweten

Kijkt om u heen



Het lot dat we delen

laat niemand alleen Jules Deelder

Dit is voor de misfits die je

her en der alleen ziet staan.

Die onder straatlantaarns eten

en drinken bij de volle maan.



Dit is voor degene die je overal herkent.

Het leven is voor jou en mij,

want dit is ons moment.



En ik hef het glas op jouw gezondheid,

want jij staat niet alleen



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen.



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen.



Deze is voor iedereen die passie heeft

en die voor passie gaat.

In het donker kan ik jou niet zien,

maar ik weet dat jij daar staat.



En ik hef het glas op jouw gezondheid,

want jij staat niet alleen.



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen.



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen



Ooh yeah yeah yeah



Rood zwart,wit geel,jong oud, man of vrouw

In het donker kan ik jou niet zien,

maar deze is van ons aan jou.



En ik hef het glas op jouw gezondheid,

want jij staat niet alleen



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen



Iedereen is van de wereld

en de wereld is van iedereen The Scene met Thé Lau











