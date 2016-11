Mooie wereld





Zag twee scholieren fietsen. Ze waren heel verliefd. Dat kon ik zien aan hoe ze deden. En hun wangen waren rood. Ze lachten naar elkaar zoals alleen verliefden kunnen. Ze zagen verder niks of niemand. Alleen hun eigen wereld. Ze kwamen net uit school denk ik. Waar hadden ze het over? Vast en zeker dingen waar je het over hebt als je verliefd bent. Kleine dingen waarvan je later pas gaat denken dat het toch wel grote dingen waren. Het verkeerslicht sprong op groen. Ik gaf gas en sloeg af. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik de twee scholieren elkaars hand vastpakken.

Ik was blij voor ze. Verliefdheid is iets magisch. De wereld lijkt zo anders dan. Ik probeerde me te herinneren waar je het over hebt als verliefde scholier zijnde. Hadden wij het destijds over Tsjernobyl? Hadden wij het over aids toen? Of over de honger in Afrika? Ging het toen ik met de verkering van school naar huis fietste over de Koude Oorlog? Ik weet het niet meer eigenlijk. Waarschijnlijk niet dan. Het ging alleen over ons.

Deze twee verliefde scholieren hadden het dan waarschijnlijk ook niet over Zwarte Piet. Ze waren vast niet bang voor een aanslag. De strijd van en tegen IS zal ook wel niet voorbij komen hand in hand op de fiets onderweg naar huis. Syrië? Vluchtelingen? Trump en Clinton kan ze ook gestolen worden waarschijnlijk. Het smelten van de Noordpool, zouden ze het er over hebben? Je weet het niet. Maar ze hebben het waarschijnlijk alleen maar over hoe leuk ze elkaar vinden.

De wereld staat niet in de brand. Maar het smeult wel overal. Er hoeft maar ergens geblazen te worden en de vlammen slaan eruit. Je kunt ervoor kiezen om er niet naar te kijken, om alleen de mooie dingen te willen zien.

Een grote boom strooide z’n gele blaadjes uit over de straat. De late middagzon betoverde ons mooie landschap. De wereld is best mooi. Je moet alleen niet altijd te diep nadenken over aanslagen en dat soort ellende. Of ben je dan laf en onverschillig? Kun je je daar weer druk om maken…

De twee verliefde scholieren zaten waarschijnlijk al thee te drinken op haar slaapkamer. ‘Huiswerk maken’ in hun eigen mooie wereld.

Daniel Lohues ( met toestemming )



(Dagblad van het Noorden, 5 november 2016)