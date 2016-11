Catharina48 14 nov 2016 06:59 Was het helemaal niet van plan toen er gevraagd werd moet je niet naar de intocht kijken hoe ze eruit zien



Dieuwertje doet het leuk dat is een feit

maar ik was de weg wat kwijt



met al die verschillende pieten

was het echt nog wel genieten



dan maar een rondje om met eigen kleuren

het zal me niet gebeuren



dat ze me dit ook nog ontnemen

en met een zwaar gevoel in de benen



zit het er weer op

over uit en stop