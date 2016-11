Geschiedenis 14-11 met Claude Monet

HARTVERSCHEUREND

Hartverscheurend is deze foto van het dertienjarige meisje Omayra Sanchez uit Colombia. Het meisje werd in de puinhopen gevonden, na uitbarsting van de vulkaan Nevado del Ruiz in Armero op 13 november 1985, terwijl ze tot aan haar nek in het water vast zat, te midden van het beton, hout en ander puin.

Omayra woonde samen met haar ouders, broertje en een oom en ten tijde van de ramp was haar moeder voor zaken naar Bogotá. In de nacht van de ramp werd ze gewekt door het geluid van een aankomende modderstroom. Tijdens de vlucht uit het huis viel haar oma in een waterput en kwam haar broertje vast te zitten. Omayra probeerde te helpen, maar kwam zelf vast te zitten en werd overspoeld door de modderstroom, waardoor ze zo in haar benarde positie terecht kwam.

Ze kon met geen mogelijkheid vrij komen. Ze heeft zo drie dagen moeten doorstaan, voordat ze uiteindelijk stierf aan gangreen, uitputting en onderkoeling.

Later bleek dat ze, niet alleen vast zat in het puin, maar tevens in de armen van haar overleden tante.

In afwachting van hulp die uitbleef, bleef de lokale bevolking, men probeerde gesprekken met haar te blijven voeren, er werd gezongen en men ging in gebed.

Haar situatie verslechterde echter en in de derde nacht begon ze te hallucineren, gaf aan dat ze te laat voor school zou zijn en vroeg alleen te zijn om te kunnen slapen.

Ondanks alle inspanningen van de lokale bevolking en door het uitblijven van adequate hulp door de overheid overleed het meisje.

Haar beeld ging de hele wereld rond.

BROKKENPILOOT BOVEN BUSSUM

Op 14 november 1957 crashte een Amerikaanse straaljager in de Kolonel Palmkazerne in Bussum waarbij zes doden en tientallen gewonden vielen. De kazerne raakte zwaar beschadigd.

De 25-jarige piloot Rezk Moses Mohammed, van het Amerikaanse 32nd TFS Wolfhounds Squadron, maakte vanaf vliegbasis Soesterberg een oefenvlucht met zijn North American F-100 Super Sabre waarin brand ontstond. Hij probeerde nog een noodlanding te maken, maar de rook en hitte maakten dat onmogelijk en hij kon zich met zijn schietstoel redden. Het toestel dat hij richting IJsselmeer had proberen te sturen, raakte direct daarop in een steile duikvlucht en stortte neer op twee gebouwen van de kazerne.

De piloot landde ongedeerd op het dak van rusthuis “Villa Carla” aan de Boslaan in Hilversum. Zijn schietstoel sloeg een gat in het dak van het huis van de familie Edelstein aan de Coehoornstraat te Hilversum. In die tijd was de Russische Spoetnik veel in het nieuws, een kind dat de parachute zag neerkomen rende schreeuwend naar huis dat “de spoetnik was neergestort”. Een afgeworpen brandstoftank sloeg een krater in een weiland bij Hooglanderveen.

Het was overigens de derde keer in ruim een jaar tijd dat deze Amerikaanse piloot, hij had Egyptische voorouders, zijn vliegtuig met de schietstoel moest verlaten. Amerikaans onderzoek naar deze crash bracht geen duidelijke oorzaak aan het licht en ook de andere crashes van dezelfde piloot waren niet aan zijn vliegvaardigheid te koppelen. Men hield het op toeval.

Een blijdere gebeurtenis, in 1957, voor de piloot Rezk Mohammed was dat hij in oktober van dat jaar trouwde met de achttienjarige Willie Schouten. Twee jaar na de crash werd Mohammed overgeplaatst naar een Amerikaanse luchtmachtbasis in Libië. Daardoor kwam er overigens alweer een einde aan zijn huwelijk met de Nederlandse. In Libië verspeelde hij opnieuw een vliegtuig, wat toch bijna geen toeval meer kon zijn. Het leidde tot zijn ontslag bij de American Airforce. Rezk Mohammed keerde daarop terug naar de Verenigde Staten. Hoe het hem verder is gegaan is onbekend.

VLIEGRAMP SCHIPHOL

- 70 jaar geleden -

Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat, op 14 november 1946, op Schiphol een KLM Douglas crashte. Het ongeluk gebeurde ‘s avonds rond 19.30 uur toen het vliegtuig wilde landen. Door laaghangende bewolking lukte het de piloot, gezagvoerder E. Moreton – deze had de Engelse nationaliteit maar was in dienst van de KLM, niet het toestel goed recht te krijgen voor de landingsbaan. Vliegen ging in die tijd nog voornamelijk op gevoel en zicht. Na drie pogingen had het vliegtuig, dat vanuit Londen kwam, een te lage snelheid en kwam scheef op de baan af. Op het laatste moment probeerde de piloot nog een scherpe bocht te maken, maar de KLM-Douglas raakte met een vleugel de grond en stortte neer voor de baan. Alle 26 inzittenden, 21 passagiers en vijf bemanningsleden, van de Douglas C-46 PH-TBW kwamen om het leven.

Onder de passagiers bevond zich schrijver Herman de Man. Herman de Man was een bekende romanschrijver die onder meer “Het Wassende Water” schreef, waarvan later een succesvolle Nederlandse televisieserie is gemaakt.

MILJOENSTE TELEVISIETOESTEL

- 55 jaar geleden -

In 1961 werd op 14 november het miljoenste televisietoestel, in ons land, verkocht en wel aan de familie Milius destijds woonachtig aan de Zwolseweg in Deventer. Er ging die dag een complete reportagekaravaan naar Deventer. Siebe van der Zee deed er verslag van. De familie kreeg die dag bezoek van Pipo de Clown, Willem Duys en Teddy en Henk Scholten.

Op bovenstaande foto poseert de familie bij het televisietoestel.

De televisie beleefde een sterke opmars in Nederland. Nog maar anderhalf jaar daarvoor was het 500-duizendste televisietoestel verkocht.

MOBY DICK

- 165 jaar geleden -

De Amerikaanse romanschrijver Herman Melville (1819-1891) publiceerde, vandaag 165 jaar geleden op 14 november 1851, zijn boek “Moby Dick”, het verhaal van de beroemde en beruchte witte walvis. Zijn “zee-epos” is later op tientallen malen hernieuwd in boeken en in films, maar de essentie van zijn verhaal bleef: Een kapitein met een obsessie de walvis te doden die hem ooit had verminkt. Zijn gedrevenheid betekende uiteindelijk zijn ondergang en tevens die van zijn bemanning. Bemanningsleden veelal met een menselijke ingesteldheid. Het was een verhaal met een diepere betekenis.

Herman Melville werd op 1 augustus 1819 in New York geboren. Zijn moeder kwam voort uit het geslacht Gansevoort, een destijds belangrijke Nederlands-Amerikaanse familie.

In zijn tijd waren Zuiderzeeavonturen een populair literair genre in de Verenigde Staten. Bij zijn dood op 28 september 1891 was Melville zelf alweer vrijwel vergeten.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd zijn roman “Moby Dick” herontdekt evenals “Billy Budd”.

Tegenwoordig wordt Herman Melville beschouwd als een van de belangrijkste figuren uit de Amerikaanse literatuur.

Op 14 november...

... 1666, deze dag precies 350 jaar geleden, werd voor ‘t eerst een bloedtransfusie uitgevoerd en wel door de Engelse arts Richard Lower (1631-1691).

In 1940 werd de Britse stad Coventry gebombardeerd door de Duitsers. Er vielen zeker 555 doden, de historische binnenstad werd door de brandbommen totaal verwoest en Coventry veranderde in een inferno. Er waren veel gewonden. Koning George bracht twee dagen na het bombardement een bezoek aan de getroffen stad. Pas na de oorlog bleek dat Churchill op de hoogte was van de Duitse plannen om Coventry te bombarderen.

In de Duitse stad Neurenberg begon in 1945 het proces tegen een groot aantal nazi-leiders.

De NASA lanceerde in 1969 de Apollo 12, de tweede missie met een landing op de maan.

De Britse prinses Anne trouwde in 1973 op deze dag met beroepsofficier Mark Phillips. Uit het huwelijk, dat in 1989 werd ontbonden, werden zoon Peter (1977) en dochter Zara (1981) geboren. Prinses Anne trouwde in 1992 nog een keer, toen met Timothy Laurence. Hij is vice-admiraal.

Zes jaar geleden, in 2010, waren er door de zware regenval grote overstromingen in België waarbij vier mensen om het leven kwamen.

JARIG

Op 14 november zijn onder anderen geboren:

Prins Maurits van Oranje (1567-1625). Zijn jeugd bracht hij door op Slot Dillenburg waar hij werd opgevoed door zijn oom Jan van Nassau. Zijn vader, Willem van Oranje – onze “Vader des Vaderlands”, kon die opvoeding niet op zich nemen omdat hij vanwege de Tachtigjarige Oorlog in Nederland was om de Opstand tegen de Spanjaarden te leiden. Maurits studeerde in Heidelberg en Leiden en werd later stadhouder van de Nederlanden. Ook Maurits trok ten strijde tegen de Spanjaarden. Hij behaalde vele overwinningen samen met politiek leider landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt. Toen er echter een religieus conflict ontstond kwam hij lijnrecht tegenover Van Oldenbarnevelt te staan, wat leidde tot diens onthoofding. Maurits zelf overleed op 23 april 1625 in Den Haag.

Prins Willem III van Oranje (1650-1702). Hij was Stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden en vanaf 1689 regeerde hij als koning over Engeland en Ierland. Over Groot-Brittannië regeerde hij samen met zijn echtgenote Maria Stuart.

De Oostenrijkse componist en violist Leopold Mozart (1719-1787). Hij was de vader van Wolfgang Amadeus Mozart.

De Franse impressionistisch kunstschilder Claude Monet (1840-1926). Monet verbleef enige tijd in de Zaanstreek waar hij een aantal werken maakte.

De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren (1907-2002). Ze was de schrijfster van Pippi Langkous.

De weduwe van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen Florrie Rost van Tonningen-Heubel (1914-2007). Ze bleef na de Tweede Wereldoorlog en de dood van haar man in 1945 het nationaalsocialisme uitdragen en kreeg als bijnaam “de Zwarte Weduwe”.

Koning Hoessein van Jordanië (1935-1999). Hij regeerde van 1952 tot zijn dood in 1999 over Jordanië.

De Britse kroonprins Charles (1948). Hij is prins van Wales en beoogd opvolger van de Engelse koningin Elizabeth II.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries (1956). Bekende ‘zaken’ waarin de Vries zich vastbeet zijn onder meer de ontvoering van Heineken, de Puttense moordzaak en de verdwijning van Natalee Holoway.

