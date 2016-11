Een opa en oma als uit de boekjes...

Andere artikelen







Ze stappen op deze bijna ten einde lopende koopzondag net vóór mij in de intercity en dat heeft wel wat voeten in aarde met de nodige plastic tassen van Bart Smit en de Hema plus nog zo'n ouderwetse van Schotse ruit voorziene boodschappentrolley. Die bestaan dus ook nog. Ik besluit een handje te helpen als de man dit laatste gevaarte maar moeizaam over de drempel weet te duwen. Zodoende kom ik uiteindelijk dus bij hen te zitten. Twee lieve mensen van achter in de zestig die - zoals ze me even later vertellen - de storm voor wilden zijn en alle cadeautjes voor pakjesavond nu al binnen hebben. Ze hebben het hele wensenlijstje van de kleinkinderen systematisch afgewerkt en slechts in twee gevallen hoeven te improviseren. Ofschoon ik hooguit een kleine tien jaar met hen scheel, zie ik ze toch als die typische, karakteristieke grootouders, zo uit de brochure van een pensioenverzekeraar weggelopen. Ik kijk nog maar eens vol bewondering naar de imposante hoeveelheid uitpuilende tassen en vraag hoeveel kinderen en kleinkinderen ze hebben, waarop oma antwoordt: 'We hebben alleen een zoon en hij heeft met zijn tweede vrouw drie schatten van kinderen. Drie meisjes, een tweeling van zeven en nog eentje van vier. Of nee, vijf. Uit zijn eerste huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen'. 'Nee, godzijdank niet', bromt opa nog. Ik vraag hierover maar beter niet verder.

'Dan heeft u in ieder geval flink uitgepakt', merk ik op maar een aantal cadeautjes blijkt ook nog voor dat latere feestje, onder de boom te zijn. 'Heeft u ook kinderen?', vraagt zij me. Ik knik: 'Ook drie dochters, al volwassen. Maar nog geen kleinkinderen hoor'. Oma meent dat ik met drie kinderen al een gezegend man ben en daar heeft ze volkomen gelijk in. Dan verschijnt plots een diepe frons op haar gezicht en ze kijkt haar man aan: 'Zeg papa' - ik vind het altijd heel apart als partners elkaar papa en mama noemen, maar goed - 'hoe weten we straks thuis nog welk pakje voor wie is? Die van de speelgoedzaak zijn namelijk allemaal al ingepakt'. Ze hadden namelijk dankbaar gebruik gemaakt van de inpakservice naast de kassa. (O)pa erkent het probleem maar meent van een groot aantal toch wel wat er in zit en dus ook voor wie. Of ik dan misschien een pen bij me draag. Goh, die formulering hoor je niet vaak maar gelukkig draag ik altijd mijn trouwe fineliner bij me. Opa begint pakjes een voor een in zijn hand te wegen en schudt sommige even om zo de inhoud vast te stellen. In no time heeft hij zeker een tiental cadeautjes van naam voorzien totdat één pakje met een doffe klap op de grond valt. Hij pakt het op, schudt weer even en concludeert dan: 'O, da's de glazen sneeuwbal voor Ella. Niks aan de hand' en hij schrijft haar naam met sierlijke letters op het doosje. Zijn oogappeltje? Oma kijkt van haar man naar mij en zegt dan zachtjes: 'Als ik hem toch niet had...' waarop opa gewiekst terugkaatst: 'Och moeder, dan had je vast een ander gehad, alleen niet zo'n knapperd'. Beiden kijken elkaar glunderend aan. Mogelijk dat ik de ontmoeting met deze twee lieve mensen vanuit een hang naar sentiment heb opgetekend, maar ik ben de verruwing en het rechts-populisme om me heen zo zat, dat dit gewoon even voelde als een warm bad... © Marcel Rutten









Geplaatst op 15 november 2016 06:38 en 37 keer bekeken

Catharina48 15 nov 2016 06:40 Als ouder echtpaar elkaar vader en moeder noemen, daar kan ik al door ontroerd raken