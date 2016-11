Paniek





Het gebeurde gisteren. Ik stond op met rare ogen. Nu ben ik dat gewend. Links ooit een netvliesloslating, lange operatie en het zicht wat golvend. Samen werken de ogen best lekker. Nu zag ik rechts troebel. Weet van beginnende staar en voelde ook iets, ik denk het bekende “strontje”. Hoofdpijn kwam op. Wat later werd de tv aangezet. Even zitten met koffie en zappen naar nieuws.

Wat is er aan de hand. Ik zie alles dubbel. Hus niet op dat moment. Ik maar in mijn ogen wrijven maar nog steeds dubbel beeld. Dan gaat er van alles in korte tijd door je hoofd. Ja het ergste van het ergste. Dokter nu bellen voor een afspraak en misschien wel meteen door naar het ziekenhuis. Ineens zei hus ik zie het nu ook. Ik keek ondertussen nog naar mijn pc scherm, alles normaal? Heb je aan de afstandsbediening wat gedaan? Ja vanmorgen vroeg in het donker beetje klooien langs de zenders. Troela hij staat op 3D. Ik heb een dansje gedaan. Toen ik een rondje ging lopen, keek ik achterom of niemand me zag en begon te huppelen. Echt waar? Ja niets gelogen en geen centje fantasie. ©atharina