Geschiedenis 15-11 met Frida van Abba

DE NOSTALGIEKRANT

Deze dag in de geschiedenis

15 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2063

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

OPENING HARINGVLIETDAM

- 45 jaar geleden -

Op 15 november 1971 verrichtte Koningin Juliana, in bijzijn van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Willem Drees jr., de opening van de Haringvlietdam.

De Haringvlietdam is het zesde bouwwerk van de Deltawerken. De dam sluit het Haringvliet af en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Omdat de rivieren Rijn en Maas in het Haringvliet uit komen, kon het Haringvliet niet zonder meer worden afgesloten. Er werd daarom gekozen voor de aanleg van een spuisluizencomplex met een lengte van ongeveer een kilometer. Per seconde laat dit circa 25.000 kubieke meter water door.

Om het sluizencomplex te kunnen bouwen werd een gedeelte van de monding van het Haringvliet tijdelijk ingepolderd. In deze bouwpolder is het sluizencomplex tot stand gekomen. De heiwerkzaamheden voor de aanleg van het sluizencomplex begonnen in 1958. In totaal gingen er 22.300 heipalen de grond in. Na drie jaar werd begonnen met het bouwen van de spuisluizen. Toen deze in 1966 klaar waren werd de polder verwijderd en de dam gemaakt.

Bij de bouw is de natuur niet vergeten; In een aantal pijlers zijn tunnels aangebracht zodat vissen tussen Haringvliet en de Noordzee kunnen blijven zwemmen.

De Haringvlietdam was in 1970 gereed. De dam is vijf kilometer lang en 56 meter breed. Er zijn in totaal zeventien sluizen aangebracht.

OPENING DRECHTTUNNEL

De Drechttunnel is een onderdeel van de Rijksweg 16 en loopt onder de Oude Maas van het Eiland van Dordrecht naar IJsselmonde. De tunnel werd op 15 november 1977 geopend door Koningin Juliana en toenmalig verkeersminister Tjerk Westerterp.

De Drechttunnel is een zogenaamde afzinktunnel met acht rijstroken, verdeeld over vier buizen. De totale lengte van de tunnel, inclusief de toegangsritten, is 823 meter. Met een breedte van 49 meter was het op het moment van opening, 39 jaar geleden, de breedste tunnel van Europa.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd de A16 van het Hollandsch Diep tot aan Ridderkerk verbreed tot een weg met tweemaal drie rijstroken. De belangrijkste brug op het traject, de Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht, moest voor dit plan aangepast worden. De verwachte honderdduizend voertuigen per dag waren teveel voor de brug uit 1940. Ook het feit dat de brug regelmatig open moest voor scheepvaartverkeer en daarbij flinke vertraging voor het wegverkeer veroorzaakte, was aanleiding te kiezen voor de verbinding in de vorm van de tunnel.

NCRV OUDSTE OMROEP VAN NEDERLAND

In het jaar 1924 werd op 15 november de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV) opgericht om een duidelijk protestants-christelijk geluid te laten horen. De NCRV is de oudste publieke omroep van Nederland. Als vestigingsplaats werd Hilversum gekozen om op de telefoonkosten te besparen voor een verbinding met de zender in Hilversum. Voor de eerste uitzendingen werd de studio bij de Nederlandsche Seintoestellenfabriek (NSF) gehuurd. De NCRV groeide daarna snel. In tien jaar tijd steeg de omroep van 600 naar 125.000 leden. De studioruimte diende mee te groeien. Vooruitstrevend werd hierbij, toen al, aan studio's voor televisie gedacht.

Er werd een eigen studio gebouwd door architect J.H. van der Veen aan de Schuttersweg en aan de tegenoverliggende Bergweg. Die studio werd in 1940 in gebruik genomen. Tegenwoordig is de NCRV gehuisvest in het AKN-gebouw aan de 's Gravelandseweg.

Bekende televisieprogramma's van de NCRV zijn Man Bijt Hond, Praatjesmakers, De rijdende rechter en Willem Wever. Veelbeluisterde radioprogramma's zijn – of waren - onder andere Stand.nl, Knooppunt Kranenbarg, Plein 5 en Cappuccino.

Bekende televisieprogramma's en –series uit het verleden zijn onder meer Swiebertje (vanaf 1960), Stiefbeen & Zoon (1963), Farce Majeur (1966), De Kleine Waarheid (1970), Bartje (1972), Sil de Strandjutter (1976), Showroom (1977) en Villa Felderhof (1996). Bekende radioprogramma's uit het verleden waren onder meer de Dik Voormekaarshow, een komisch radioprogramma met André van Duin en Ferry de Groot, Hoorspelen en Mastklimmen, een spelprogramma gepresenteerd door Johan Bodegraven.

Sinds 2010 was de NCRV in gesprek over samenwerking met KRO, IKON en RKK, maar IKON en EO gingen in 2012 een samenwerking aan. Inmiddels is de NCRV gefuseerd met de KRO.

Overleden op 15 november...

In 1932 overleed op 47-jarige leeftijd, de in Zaandam geboren, tekstschrijver en liedjeszanger Dirk Witte. Zijn bekendste lied is “Mens, durf te leven!” Hij overleed tijdens een autorit aan een hartaanval, waardoor hij met zijn auto in de Weespertrekvaart bij Diemen terecht kwam.

Op 15 november 1934 overleed in Bussum de Duits-Nederlandse ondernemer Anton Dreesmann. Hij werd 80 jaar. Hij was de stamvader van de Nederlandse familietak Dreesmann. In 1887 richtte hij samen met Willem Vroom “De Zon” op, de voorloper van V&D. Dreesmann die in juni 1854 in Haselünne, Duitsland, werd geboren, werd in 1901 tot Nederlander genaturaliseerd.

Precies één jaar geleden, in 2015, overleed op 86-jarige leeftijd de pantomimespeler Rob van Reijn.

VOETBALCARRIÈRE CRUIJFF BIJ AJAX

Johan Cruijff werd op vrijdag 25 april 1947 om 13.00 uur geboren in het Burgerziekenhuis in de Amsterdamse Linnaeusstraat. Zijn ouders woonden op dat moment in de Akkerstraat, op een steenworp afstand van het Ajaxstadion De Meer.

Op de avond dat Johan afscheid nam van de School met de Bijbel, op 8 juli 1959, kreeg zijn vader een hartaanval en overleed. De familie verhuisde daarna naar de Weidestraat, een paar huizen verderop. Moeder Nel Draaijer, op dat moment schoonmaakster bij Ajax, trouwde later met Henk Angel, terreinknecht bij Ajax.

Johan Cruijff kreeg precies op zijn tiende verjaardag een brief van Ajax waarin stond dat hij was aangenomen als lid van Ajax. Een trainer bij Ajax had hem al regelmatig op straat zien spelen in Betondorp en vond hem meteen al goed genoeg om bij Ajax te komen spelen, vanaf zijn zesde trainde hij ook al mee bij Ajax maar pas op zijn tiende kon hij lid worden van de voetbalclub. Op zijn zestiende tekende hij zijn eerste jeugdcontract. In het seizoen 1964/1965 werd hij met Ajax jeugdkampioen van Nederland.

Op 15 november 1964 maakte Johan Cruijff in Groningen zijn officiële debuut in het Nederlands betaald voetbal, met een wedstrijd voor het eerste elftal van Ajax. Bijna een jaar later werd hij opgesteld als basisspeler. In dat eerste seizoen scoorde Cruijff 25 doelpunten in 23 wedstrijden en Ajax werd kampioen van Nederland.

In de elf seizoenen die Cruijff bij Ajax speelde werd de club achtmaal landskampioen.

Toen Cruijff voor Barcelona ging voetballen werd hij herenigd met Rinus Michels die van 1965 tot 1971 zijn trainer bij Ajax was. Cruijff werd bij Barcelona als “El Salvador” (“De Verlosser”) binnengehaald.

Zowel in 1973 als in 1974 werd Cruijff Europees voetballer van het jaar.

In 1974 was Cruijff aanvoerder van het Nederlands elftal dat op het wereldkampioenschap de finale haalde. Nederland verloor die finale van West-Duitsland. Cruijff, de “Nummer 14”, werd bij dat toernooi uitgeroepen tot beste speler van de wereld.

Zijn voetbalcarrière sloot Cruijff af op 13 mei 1984 met een wedstrijd bij Ajax, waar hij opnieuw een contract had getekend, tegen PEC Zwolle. Hij werd dat jaar opnieuw uitgeroepen tot voetballer van het jaar.

Johan Cruijff overleed, in Barcelona, in maart van dit jaar, 2016, aan longkanker.

DOELMAN EDDIE TREYTEL SCHOOT MEEUW UIT DE LUCHT

De, op 23 mei 1946, in Rotterdam geboren Eddie Treytel was keeper van Feyenoord en van het Nederlands elftal. In zijn tienertijd voetbalde hij al bij Xerxes, waar hij vanaf zijn zeventiende in het eerste stond. In 1968 stapte hij samen met Willem van Hanegem over naar Feyenoord en een jaar later volgde hij Eddy Pieters Graafland op als eerste keeper. Treytel stond vijfmaal in het doel van het Nederlands elftal. Hij maakte deel uit van de WK-selectie in West-Duitsland in 1974. In 1979 stapte hij over naar AZ waar hij in 1985 na een heupblessure zijn carrière beëindigde. Treytel werd vervolgens directeur van een schoonmaakbedrijf. Vier jaar geleden was hij lid van de commissie die de structuur en organisatie van Feyenoord onderzocht, wat toen leidde tot het opstappen van clubvoorzitter Jorien van den Herik.

Bijzonder is de gebeurtenis, vandaag 46 jaar geleden, in de wedstrijd Sparta-Feyenoord op 15 november 1970. Met een hoge uittrap trof Treytel met de bal een meeuw in de vlucht die ter plekke dood op het voetbalveld neer viel.

Sparta-Rotterdam heeft de ongelukkige meeuw, opgezet, ondergebracht in het Sparta-museum.

JARIG

Op 15 november zijn onder anderen geboren:

De Nederlandse sneldichter (“Roept u maar!”) Willy Alfredo (1898-1976).

De Italiaanse orkestleider Annunzio Mantovani (1905-1980). Mantovani was een populair dirigent van het “easy listening”-genre.

Actrice Riek Schagen (1913-2008). Ze speelde jarenlang de rol van huishoudster Saartje in de serie “Swiebertje”.

De Nederlandse impressario Paul Acket (1922-1992). Acket maakte van het organiseren van het North Sea Jazz Festival zijn levenswerk. In januari 1956 richtte hij het muziekblad “Muziek Expres” op. In de jaren veertig schreef hij recensies voor het muziekmaandblad “Tuney Tunes”, waarvan hij later eerste redacteur werd en vervolgens eigenaar, waarna hij het blad omdoopte in “Popfoto”.

Voormalig D66-politicus en jeugdboekenschrijver Jan Terlouw (1931). Hij schreef boeken als “Pjotr”, “Koning van Katoren” en “Oorlogswinter”. Hij is van 1973 tot 1982 fractievoorzitter geweest van D66 en was minister van Economische Zaken in het tweede en derde Kabinet Van Agt.

De Britse zangeres Petula Clark (1932). Ze had hits als “Colour my World”, “This is my Song”, “Down Town” en “My Guy”.

De Noorse zangeres Anni-Frid (Frida) Lyngstad (1945). Ze werd vooral bekend als een van de twee zangeressen van de Zweedse popgroep ABBA.

Jan Boonstra is host en Ria Bijl is

co-host van de Nostalgiegroep bij Seniorweb.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 15 november 2