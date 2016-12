Lot





Zag een reclame van de Staatsloterij. Ik dacht: oja, dat is misschien wel even leuk. Andere jaren heb ik ook wel eens zo’n oudejaarslot gekocht. Verder doe ik nooit aan gokken. Ik hoorde iemand een keer zeggen dat de staatsloterij gewoon extra belasting betalen is voor oenen. En zo voelt het ook wel een beetje als je erachter komt dat je niks hebt gewonnen. Die kans is nogal groot toch? Dat je dertig miljoen wint, dat is op zich mogelijk. Moet je wel een lot hebben. Geld maakt niet gelukkig. Geen geld maakt niet gelukkig. Geluk hebben maakt wel gelukkig. Daarom is zo’n loterij misschien wel leuk. Als je wat wint, heb je geluk. En dan word je een beetje gelukkiger. Maar niet om het geld per se.

Maar goed. Die reclame. Je ziet mensen vol verwachting afwisselend naar hun lot en dan weer hun tv kijken. Ze wachten op de uitslag. Het is een spannend moment. De Staatsloterij heeft namelijk wat nieuws verzonnen. Precies om middernacht, precies wanneer het afgelopen jaar het nieuwe jaar een high five geeft, precies wanneer 2017 begint, dan komen ze met de uitslag.

Ja kijk, iedereen moet het natuurlijk zelf weten. Maar dit lijkt me echt het slechtste moment om voor de tv te zitten met je lot in de hand. Is oudjaarsavond, klokslag twaalf niet het moment om met prikkende ogen in de benen te gaan en iemand de hand te schudden, te zoenen en een gelukkig nieuwjaar te wensen? Is dat niet het moment om je even goed te realiseren wat je lot is, waar je staat in het leven en in de wereld? Is dat niet precies het perfecte moment om terug te kijken en meteen weer vooruit, het beste ervan te hopen en het mooiste ervan te verwachten?

Nogmaals, iedereen moet lekker doen wat ’m goed lijkt. Maar persoonlijk vind ik het jammer dat er reclame gemaakt wordt voor het checken van je staatslot precies om twaalf uur. Kans is groot dat je niks gewonnen hebt. Dan is teleurstelling het eerste wat je voelt in het nieuwe jaar. Liefde, hoop, geluk en melancholie, dát wil ik voelen als de klok twaalf slaat. Pas daarna vuurwerk en dan misschien een winnend lot.

©Daniel Lohues mt