DE NOSTALGIEKRANT van 22-12 met docu over Godfried Bomans

Deze dag in de geschiedenis 22 december 2016 – 9e jaargang, nr. 2090 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia IJZERKOEKENOPROER IN COEVORDEN Het IJzerkoekenoproer is de naam voor een volksopstand die, vandaag 246 jaar geleden, op 22 december 1770 plaatsvond in de Drentse stad Coevorden. De kerkenraad deed een voorstel tot afschaffing van "dat oudt en slegt gebruik, dat op nieuwjaarsdag lange heeft plaatsgehad, met betrekking tot het uitdelen van zo genoemde nieuwjaars- of ijzerkoeken aan straatlopers en dergelijke". Het verbod werd uitgevaardigd, maar veroorzaakte onmiddellijk grote onrust onder de bevolking van de stad. Er werd opgeroepen om bij een vergadering op het kerkhof te protesteren. Die protestbijeenkomst werd verboden omdat men bang was voor relletjes, maar dat bleek juist olie op het vuur. Op oudejaarsdag werd het raadhuis belegerd door een woedende volksmenigte onder aanvoering van de ijzerkoekenbaksters. De heren bestuurders gaven toe, maar daarmee was de belegering nog niet ten einde. Uiteindelijk moest de magistraat onder begeleiding van garnizoenssoldaten naar huis worden gebracht. De aanstichters van het oproer werden aangeklaagd wegens het opzettelijk veroorzaken van onlusten. De zaak werd zelfs behandeld in de Staten van Drenthe. De uitkomst daarvan is niet bekend. Wel is het gebruik van uitdelen van ijzerkoeken op nieuwjaarsdag gehandhaafd. In vele gezinnen van Coevorden worden vandaag de dag nog altijd op nieuwjaarsdag "knieperties" gebakken. HOOG WATER IN LIMBURG De 22ste december van het jaar 1993: Hoogwater in Zuid-Limburg. Het is vandaag 23 jaar geleden. De dorpen Itteren en Borgharen beheersten tegen de Kerstdagen het nieuws in Nederland. De Maas kon de overvloedige regenval in de Ardennen niet zo snel afvoeren en twaalfduizend inwoners moesten worden geëvacueerd. Vee dat niet op tijd uit de weilanden of de stallen in het getroffen gebied werd gehaald overleed. Het peil bij Borgharen bereikte op 22 december dat jaar 45,90 meter boven NAP. Het hoge water zette acht procent van de provincie Limburg blank. In veel huizen kwam het water tot een meter hoog te staan. De schade bedroeg vijftig miljoen (toen nog...) gulden. GODFRIED BOMANS Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat op 22 december 1971 de schrijver Godfried Bomans op 58-jarige leeftijd overleed. Zowel met zijn boeken voor volwassenen als voor kinderen verwierf hij grote populariteit. Hij werkte mee aan tal van radio- en televisieprogramma's. In oktober 1963 reikte hij tijdens de live uitzending van het Grand Gala du Disque in het Kurhaus te Scheveningen de Edisons uit. Hij was behoorlijk zenuwachtig voor de uitzending en om zijn zenuwen de baas te blijven nam hij achter de schermen af en toe een glaasje jenever. Zijn presentatie werd daardoor steeds losser. Heel het land zat voor de buis, maar dat was ook niet zo gek omdat er destijds nog maar één televisiekanaal was. De grootste ster van de avond was de wereldberoemde Marlène Dietrich. Bomans bekeek haar van top tot teen en sprak de legendarische woorden: "Ach, had mijn vrouw maar één zo'n been." Bij het grote publiek werd hij, als schrijver, onder meer bekend door zijn roman "Erik of het klein insectenboek" (tien drukken in het verschijningsjaar 1941) en na de oorlog met de strip "Pa Pinkelman" in de Volkskrant. In 1971 verbleef Bomans, op uitnodiging van de VARA en AVRO een week alleen op het onbewoonde Waddeneiland Rottumerplaat. Hij maakte er dagelijkse radioverslagen over zijn ervaringen. Het primitieve verblijf lag hem, in tegenstelling tot Jan Wolkers die hetzelfde deed, niet. Vrijwel zeker heeft het Bomans een terugslag bezorgd in zijn gezondheid. Hij overleed op de 22ste december van datzelfde jaar aan een hartaanval en werd op Kerstavond begraven op het Sint Adelbertskerkhof in Bloemendaal. Het archief van Bomans is door zijn weduwe aan het Letterkundig Museum geschonken. Op 22 december... ... 1971 volgde Kurt Waldheim (1918-2007) U Thant op als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat bleef hij tot 1981. Van juli 1986 tot juli 1992 was Waldheim bondspresident van Oostenrijk. Later kwam pas aan ‘t licht dat Waldheim zijn lidmaatschap van de SA en deelname als officier in Saloniki in de Tweede Wereldoorlog had verzwegen. Dat nazi-verleden heeft hem en Oostenrijk in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, in de jaren tachtig zelfs enige tijd min of meer geïsoleerd. Vandaag 30 jaar geleden, in 1986, keerden de Russische atoomgeleerde, dissident en politicus Andrej Sacharov (1921-1989) en diens echtgenote Jelena Bonner na zeven jaar ballingschap terug in Moskou. In 1989 kwam in Roemenië een eind aan het communistische bewind van Nicolae Ceaucescu. Hij was vanaf 1967 president van het land geweest. Hij en zijn echtgenote probeerden te vluchten, na een week van bloedige demonstraties. Ceaucescu werd echter gearresteerd en na een schijnproces geëxecuteerd. Ion Iliescu, een van de aanvoerders van de revolutie, volgde Ceaucescu op als president van Roemenië. In 1990 werd voormalig vakbondsleider Lech Walesa (1943) beëdigd als president van Polen. Voor zijn vreedzame inzet voor de Poolse arbeiders kreeg Walesa in 1983 de Nobelprijs voor de Vrede. JARIG Op 22 december zijn onder anderen geboren: De Duits-Nederlandse circusdirecteur Oscar Carré (1846-1911). Hij was verantwoordelijk voor de bouw van het beroemde circustheater Carré in Amsterdam. Musicus Cor Steyn (1906-1965). Voor Willy Walden schreef hij de muziek van “Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan”. In 1939 maakte hij samen met Cor Lemaire de muziek voor de speelfilm “Boefje”. Vanaf 1955 ging hij veel samenwerken met Tom Manders “Dorus”. Veel bekende liedjes van Dorus zoals “Twee motten” waren composities van Cor Steyn. Dorus noemde hem steevast “Meneer Cor Steyn”. De echtgenote van de voormalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson Lady Bird Johnson (1912-2007). Haar echte voornaam was Claudia maar al sinds haar kindertijd stond ze bekend als “Lady Bird” (“lieveheersbeestje”). Tekstschrijver Eli Asser (1922). Hij maakte komedieseries als “’t Schaep met de vijf pooten” en “Citroentje met suiker”. Zanger en acteur Bill van Dijk (1947). In 1982 vertegenwoordigde hij ons land op het Eurovisie Songfestival met het liedje “Jij en ik”. Hij speelde in musicals als “Les Miserables”, “Cyrano” en “Miss Saigon”. De tweelingbroers Robin en Maurice Gibb (geboren in 1949 – beide inmiddels overleden). Met broer Barry vormden ze de Bee Gees. Maurice overleed in 2003 aan een hartstilstand tijdens een darmoperatie. Robin overleed op 20 mei 2012 aan lever- en darmkanker. Voormalig profvoetballer en televisiepresentator Hans Kraay jr. (1959). Bij SBS presenteerde hij programma’s als “Lachen om Homevideo’s” en “Domino Day”. Bij RTL schuift hij regelmatig aan in “Voetbal International”. De Chinees-Nederlandse schrijfster Lulu Wang (1960). Ze debuteerde in 1997 met haar roman “Het Lelietheater”. De Britse acteur Ralph Fiennes (1962). Hij speelde in films als “Schindlers List” en “The English Patient”. Jan Boonstra en Constance Terlingen zijn hosten van de Nostalgiegroep bij Seniorweb. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 22 december 2016



























Godfried Jan Arnold Bomans (Den Haag, 2 maart 1913 – Bloemendaal, 22 december 1971) was een Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid.



Bomans heeft meer dan 60 boeken en vele andere geschriften op zijn naam staan. Hij heeft tijdens zijn leven weinig officiële erkenning gekregen, in ieder geval niet in de vorm van een literaire prijs. De literaire kritiek weet nog altijd niet goed wat ze met hem aan moet.



Godfried Bomans werd bij het grote publiek vooral populair door zijn roman Erik of het klein insectenboek (tien drukken in het verschijningsjaar 1941) en na de Tweede Wereldoorlog met de strip Pa Pinkelman in de Volkskrant en weer wat later met zijn columns op de voorpagina van die krant, zijn stukken in Elsevier en zijn radio- en tv-optredens. In oktober 2000 schonk de weduwe van Godfried Bomans zijn archief aan het Nederlands Letterkundig Museum.



Bomans was een groot kenner van het werk van Charles Dickens. Hij speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van de vertaling in het Nederlands van het complete werk van Dickens, die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in pocketformaat door Uitgeverij Het Spectrum werd uitgegeven. De langverwachte biografie van Dickens heeft hij echter nooit geschreven.



Biografie

Jeugd



Godfried was een zoon van Johannes Bernardus Bomans (1885-1941) en Arnoldina Josephina Oswalda Reynart (1883-1955) en werd vernoemd naar zijn peetoom Godefridus (Frits) Keunen (1853-1914), die getrouwd was met een halfzuster van Bomans' moeder. In latere verhalen komt regelmatig een oom Frits voor. Godfrieds opa van vaders kant was de oud-directeur van het Haarlems Dagblad, Johannes Michiel Bomans.



In 1913 begon zijn vader een advocatenpraktijk in Haarlem waarheen de familie verhuisde; Godfried was nog maar een paar maanden oud. Hij heeft zich zijn leven lang Haarlemmer gevoeld. Zijn vader werd voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij gekozen tot lid van de Tweede Kamer, wat hij tot 1929 bleef. Bomans sr. was ook, tot zijn onverwachte overlijden in 1941, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en zelfs in 1940 enkele maanden plaatsvervangend commissaris van de koningin voor deze provincie, ook ten tijde van de Duitse inval. Vader Bomans, sinds 1933 woonachtig op het landgoed Berkenrode in Heemstede, publiceerde onder andere een geruchtmakende serie historische romans, de Donald-cyclus, onder het pseudoniem J.B. van Rode.



Reeds als middelbare scholier had Bomans literaire belangstelling; zo was hij redacteur van schoolkranten en publiceerde hij korte verhalen, ook in literaire tijdschriften en studentenbladen.



In 1926 ging Bomans naar het Triniteitslyceum in Overveen[1] en van 1933 tot 1939 studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde er zijn kandidaatsexamen Rechten in 1936. Van 1938 tot 1939 was Bomans redacteur van het studentenweekblad Propria Cures. In 1939 vertrok hij plotseling naar Nijmegen, waar hij zich inschreef als student Wijsbegeerte. Hij werd er actief lid van het culturele Corpsdispuut ter Sociëteit De Gong. In 1941 verloofde Godfried zich met Gertrud Maria ('Pietsie') Verscheure.

Debuut



Bomans debuteerde in 1932, onder het pseudoniem Bernard Majorick, met Drijfjacht en Gebed voor Nederland. In datzelfde jaar schreef hij ook het historische toneelstuk Bloed en liefde, waarin zijn karakteristieke humor al duidelijk herkenbaar is.

Gevelsteen voor Pieter Bas

(Breestraat, Leiden)



De memoires of gedenkschriften van Mr. P(ieter) Bas verschenen in december 1936, met tekeningen van zijn jeugdvriend Harry Prenen die ook latere boeken van Bomans zou illustreren. Met Prenen richtte hij in hetzelfde jaar de "Rijnlandsche Academie" op, een pseudogewichtig genootschap waarmee zij de aangekondigde demping van de Haarlemse Bakenessergracht wilden voorkomen. Zij slaagden overigens in hun opzet. De Rijnlandsche Academie werd daarna vooral in een uitvoerige, maar helaas nooit gepubliceerde correspondentie voortgezet.



Eind 1939 schreef hij, nog steeds in Nijmegen, zijn bekendste werk: Erik of het klein insectenboek dat in december 1940 werd uitgegeven bij Het Spectrum.



In 1941 was hij voor het eerst officieel Sinterklaas, in Nijmegen. Ook later zou hij bij intochten op tv in die rol optreden. In 1943 gaf hij zijn studie op en verhuisde terug naar Haarlem. Op 14 april 1944 trouwde hij in Nijmegen met Pietsie Verscheure. Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren, Eva, in 1960.[2] Tegen het eind van de oorlog dook hij onder in Aerdenhout, toen er razzia's werden gehouden voor gedwongen tewerkstelling in nazi-Duitsland. Het kerkelijk huwelijk vond pas na de oorlog plaats, op 17 augustus 1945.



Bomans had twaalf jaar (van 1940 tot 1952) nodig om de Pickwick Papers van Dickens te vertalen. Na de Tweede Wereldoorlog was er veel werk voor Bomans. Hij werd aangesteld als kunstredacteur van de Volkskrant (tot 1946) en redacteur bij Elseviers Weekblad (tot 1949). Zijn strip Pa Pinkelman en Tante Pollewop, vanaf november 1945 in de Volkskrant, met tekeningen van Carol Voges, is een begrip geworden. De strip werd in 1976 door de KRO voor televisie bewerkt, met Ton van Duinhoven in de rol van Pa Pinkelman en Maya Bouma als Tante Pollewop.



In 1950 riep Bomans de Haarlemmers op om lid te worden van de op te richten Haarlemse Sociëteit Teisterbant. De sociëteit, die onder haar 180 leden Lodewijk van Deyssel, Mari Andriessen, de later geroyeerde Harry Mulisch en Anton Heyboer telde, heeft haar stichter niet lang overleefd.



In 1956 richtte hij de Haarlem Branch van de Dickens Fellowship op, die hij de eerste jaren als president zou voorzitten.

Mediabekendheid



Landelijke bekendheid kreeg Bomans opnieuw door optredens in radio- en televisieprogramma's, zoals Kopstukken en Bomans in triplo. Hij werd een mediapersoonlijkheid, voor die tijd een nieuw fenomeen. Uitzendingen zoals Bomans in Vlaanderen en Bomans in Israël vestigden de aandacht even sterk op hemzelf als op zijn onderwerpen.



In 1971 verbleef Bomans, op uitnodiging van VARA en AVRO, een week alleen op het onbewoonde waddeneiland Rottumerplaat. Hij maakte er dagelijkse radioverslagen, getiteld Alleen op een eiland, over zijn ervaringen met Willem Ruis als zijn gesprekspartner in Warffum. Deze radioverslagen zijn als luisterboek in 2006 op 6 cd's verschenen. Het primitieve verblijf lag hem niet; vrijwel zeker heeft het hem een terugslag bezorgd in zijn gezondheid.



Godfried Bomans stierf op 22 december 1971 op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval en werd op de dag voor Kerstmis begraven op het Sint Adelbertskerkhof in Bloemendaal (graf 1235).

Stijl



Bomans' werk is moeilijk onder één noemer te brengen, maar hij was zeker een groot stilist. Het werk heeft als kenmerk wendbaarheid, een groot gevoel voor humor en een onverslijtbare ironie. Bomans kon zowel zeer ernstig als zeer lichtvoetig schrijven.

Gedachtegoed

Bomans (beeldje van Wim Jonker)



Bomans was katholiek, maar niet streng in de leer. In een brief aan A. van Roon d.d. 26 november 1968 schreef hij dat "geen vernieuwing in de katholieke Kerk mij te hoog gaat en ik met name de ontwikkeling in het celibaat met voldoening gadesla..." Toen Bomans dit noteerde stond het gedwongen priestercelibaat ter discussie. In dat jaar verscheen In de kou: over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging, waarin hij openhartig discussieert met geestverwant Michel van der Plas over de teloorgang van katholieke zekerheden.



Tussen links Nederland en Bomans ontstond op 18 juni 1966 een diepe kloof toen Bomans in een column in de Volkskrant onder de titel "De Raddraaiers" het vernielen van de kantoren van het dagblad De Telegraaf veroordeelde (de Telegraafrellen). Boze bouwvakkers waren hiertoe in een pamflet opgeroepen en Bomans heeft de anonieme schrijvers van het pamflet de "hoofdschuldigen" genoemd. Toen vier leden van de maoïstische Rode Jeugd werden gearresteerd keerde heel links Nederland, aangevoerd door Harry Mulisch, zich tegen de "verrader" Bomans.

Eerbetoon

Herdenking en onderscheiding

Gedenksteen Pieter Bas Hoge Gouwe 21 te Gouda

Bestand:Beeldhouwer Mari Andriessen 80 jaar Weeknummer, 77-46 - Open Beelden - 21407.ogvMedia afspelen

Beeld Erik op de vlinder, Bloemendaal



In 1960 werden in Leiden (in de Breestraat nr. 37) en in 1964 in Gouda (op de Hoge Gouwe 21) gevelstenen onthuld ter herinnering aan het gedenkwaardige verblijf van Pieter Bas in die plaatsen. Beide werden onthuld door Bomans zelf, met passende toespraken.[3]



Op 29 april 1968 ontving Bomans de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.[4]



In 1972 werd het Godfried Bomans Genootschap opgericht. In Thijsse's Hof te Bloemendaal staat het beeld Erik op de vlinder, in 1977 gemaakt door Mari Andriessen. Sinds 1982 staat in de Wijngaardtuin, in het centrum van Haarlem, een bronzen beeldje van Bomans, van beeldhouwer Wim Jonker. Bomans' boek Erik of het klein insectenboek werd in 2004 verfilmd door Gidi van Liempd.



Literaire prijzen heeft Bomans nooit ontvangen, maar dat wil niet zeggen dat hij nooit is onderscheiden. In 1987 werd hem, postuum, de Israëlische Jad Wasjem-onderscheiding toegekend voor zijn hulp aan joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2004 eindigde Bomans als nr. 48 in de verkiezing van de Grootste Nederlander.



Van 19 juni tot en met 5 september 2010 was in Museum De Hallen een tentoonstelling te zien over het leven en werk van de Bomans als schrijver, componist en TV-persoonlijkheid. Er werden originele boekillustraties getoond, samen met werk van Bomans' kunstenaarsvrienden zoals Kees Verwey en Mari Andriessen.



Op 2 maart 2013, zijn honderdste geboortedag, werd op de locatie van zijn geboortehuis aan de Bierkade 2a in Den Haag door burgemeester Jozias van Aartsen een bescheiden plaquette onthuld.



Op 15 november 2013 was het jaarlijks symposium van de Jan Campert-Stichting gewijd aan Godfried Bomans en Simon Carmiggelt. Thomas van den Bergh, Henk van Gelder, Jean-Pierre Geelen, Jos Joosten, Kees van Kooten, Jan de Roder en Gé Vaartjes hielden in het Letterkundig Museum voordrachten onder de noemer Bomans en Carmiggelt: twee lichte letterheren.

Vernoemingen



Godfried Bomans komt in veel plaatsen voor als straatnaam. Daarnaast zijn er diverse scholen naar hem vernoemd.



Na de schrijvers Hella Haasse en Harry Mulisch heeft ook Bomans een planetoïde naar zich vernoemd gekregen. De vernoeming gebeurde door de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels, op voordracht van de Haarlemse boekenverzamelaarster Loes Timmerman. De vernoeming werd 5 december 2009 door de Internationale Astronomische Unie (IAU) bekrachtigd.[5]



Planetoïde (23404) Bomans draait op een afstand van 257 miljoen tot 426 miljoen kilometer van de Zon zijn rondjes in de ruimte tussen de planeten Mars en Jupiter en maakt in 3,45 jaar een omloop om de zon. De diameter van planetoïde Bomans bedraagt ongeveer 7 kilometer.

Enkele anekdotes

Bomans en Marlene Dietrich (1963)



Roemrucht in de televisiegeschiedenis is een live commentaar van Bomans. De schrijver werd in oktober 1963 benaderd voor de Edison-uitreiking van het Grand Gala du Disque. Een van de optredende artiesten was Marlene Dietrich. Bomans vertelde een anekdote die eindigde met het beroemd geworden citaat (van 'een heel oud mannetje' dat naast hem in de bioscoop zat): "Had mijn vrouw maar één zo’n been".

Bomans verhaalde hoe hij samen met zijn drie broers voor het eerst aan carnaval meedeed, samen verkleed als één olifant en elk gestationeerd in één poot. Tijdens het onvermijdelijke oponthoud op een podium hadden de gebroeders Bomans een tafeltje in de buik bevestigd, waarop zij dan klaverjasten. Volgens Bomans was het bovendien als jongste broer zijn taak om, vlak bij het achtereind gezeten, af en toe een gehaktbal door dit eind naar buiten te werpen om een realistisch effect te bereiken. De olifant moet mede daardoor enorme indruk op het publiek gemaakt hebben.[6]

Sinterklaas speelde hij voor het eerst in 1941, in Nijmegen. Dit optreden als goedheiligman zou hij nog vaak herhalen, soms met verrassend resultaat, bijvoorbeeld wanneer de uit te delen lekkernijen op waren en Sint dan maar eigenmachtig met andersoortig 'lekkers' strooide, zoals een halve of een hele dag vrij van school. Uit een brief aan zijn vriend Harry Prenen uit 1943:



Voor de stad Nijmegen was ik Sint Nicolaas en reed op een schimmel de stad door. Op het bordes van het stadhuis gaf ik de jeugd een dag vrij (vorig jaar een middag), waardoor ik, nog omhuld door den herderlijken toga, een vreeselijke ruzie kreeg met drie hoofden (een daarvan riep, alle eerbied voor Gods heiligen uit het oog verliezend: 'Wat denkt zo'n snotjongen wel!')



Bomans' carrière als Goedheiligman was daarmee zeker niet ten einde. In 1961 bijvoorbeeld vervulde hij de rol in Enkhuizen en in 1967 ging hij als zodanig naar Nederlandse emigranten in Canada. Hij noemde de Kerstman bij die gelegenheid 'een geestelijke zakkenroller'.[7]