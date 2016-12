Het Rode Kerkje

Catharina48 23 dec 2016 05:54 Vandaag hier geleidelijk bewolkter maar het blijft droog , met afgelopen nacht en morgenochtend kans op mist. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 6 °C en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 6 °C.



5º nu

8.48 zon op

15.35 zon onder



Totale daglichtperiode is 07:47 uur. Dat is 1 minuut korter dan vorige week.