Eindelijk na 2 jaar



ga je mee



is het zo ver. Op de dag dat de winter begon moest het gaan gebeuren.

Hoe laat? Ik had geen idee dus liep er eind van de morgen naar toe. In de verte zag ik het al…..er ging geen auto over. Alles nog dicht met hekken. Snotver later op de dag nog een keer dan? Laat maar zitten, geen zin in. Gisteren, hus kwam thuis, al 3x overheen geweest. Ggr….hij wel…..dochter, mam ik ga erover. En ik…alles vanaf het begin gevolgd, begonnen met het slopen van huizen, alles vastgelegd, opgezocht, gevolgd was er niet bij. Maar gisteren wel en ik zag wel meer. daar bij dat water in de verte, er liggen zonnepanelen in. Aan de overkant van de Oude Rijn wilde ik de trap af, de trap die wel 2 sleuven heeft voor de fiets. Waarom die andere trap niet. 1e klacht en dan die meneer, fietsend kwam hij vanuit Schoonhoven, een man op leeftijd, ging die trap op met zijn fiets, zuchtend en steunend, wat is die trap steil zeg. 2e klacht dan. Enfin het hoe en waarom staat in het stukje hieronder, iets aangepast en in de link de foto’s van de wel hele moderne brug. De officiële opening is pas in april. Naar horen zeggen door Maxima. ©arla



De nieuwe Koningin Maximabrug is woensdagmiddag in gebruik genomen. Wethouder Tseard Hoekstra heeft de brug geopend door de brug te laten zakken waarna de eerste auto's over de brug konden. Het vrachtverkeer, auto's, fietsers en voetgangers kunnen de nieuwe oeververbinding nu gebruiken om de Oude Rijn over te steken. De komende maanden wordt de brug nog uitvoerig getest met verkeer om in april 2017 officieel in gebruik te nemen. De brug over de Oude Rijn zorgt ervoor dat er minder zwaar vrachtverkeer door mijn dorp hoeft te rijden. De brug heeft in beide richtingen twee rijstroken voor het verkeer, zodat deze toekomstbestendig is. Duurzame brug

Uitgangspunten voor het ontwerp van de brug zijn duurzaamheid en leefbaarheid. De moderne led-verlichtingsplan verhoogt de sociale- en verkeersveiligheid. Daarnaast maken drijvende zonnepanelen de brug energieneutraal. Bron: Alphens Nieuws





een nieuw bord





wilgenknottijd





weer in het weitje





de 1e open blik





zoveelste keer die trap op zonder fietssleuven maar daar ben ik inmiddels achter





het werd drukker





eindigt in een weiland maar wordt verlengd in de toekomst























