De Laatste Nostalgiekrant 23-12-2016

DE NOSTALGIEKRANT

Deze dag in de geschiedenis

23 december 2016 – 9e jaargang, nr. 2091

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

Beste mensen,

tussen Kerst en Oud-en-Nieuw neem ik een week vrij van de Nostalgiekrant.

Ik kom in het nieuwe jaar terug.

Iedereen fijne dagen en goed en gezond 2017 toegewenst.

Jan

“STILLE NACHT”

Enkele dagen voor Kerstmis, in het jaar 1818, begaf het kerkorgel van de Sint Nikolauskerk in het Oostenrijkse plaatsje Oberndorf bij Salzburg het. Het orgel bleek niet meer te repareren. Kerst zonder muziek was geen optie. Dus schreven de kapelaan Franz Gruber (1787-1863) en de organist Jozef Mohr (1792-1848) een toepasselijk lied alleen bestemd voor twee mannenstemmen en een koor met begeleiding van slechts een gitaar: “Stille Nacht”. Het werd in die kerstnacht van 1818 voor het eerst opgevoerd.

In de jaren daarna verspreidde het lied zich over Oostenrijk, Europa en vervolgens over de hele wereld. Het lied groeide zo uit tot een van de beroemdste kerstliederen.

“DE RUZIE EN HET OOR”

De schilder Vincent van Gogh werd op 30 maart 1853 in Zundert geboren. Hij wordt tegenwoordig gezien als één van de grote schilders van de 19e eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven werd maar één schilderij verkocht, dat was "De rode wijngaard". Dit schilderij hangt in het Poesjkinmuseum in Moskou. Anna Boch, een Belgische kunstenares, kocht het indertijd van Van Gogh voor 400 frank. Van Gogh realiseerde al zijn werk in slechts tien jaar tijd. Tussen zijn zwaarmoedige "De Aardappeleters" uit 1885 en de kleurenexplosie uit het zuidelijke Arles (1888) zat maar drie jaar tijd.

Van Gogh raakte in Frankrijk bevriend met de schilder Gauguin. Op de avond van de 23ste december 1888, vandaag is dat 128 jaar geleden, kregen Gauguin en Van Gogh ruzie met elkaar. De hoog oplopende ruzie ging over de cafébazin (beiden schilderden haar al vele malen en beiden waren verliefd op haar). Die ruzie liep zo op dat Van Gogh Gauguin bedreigde met een mes.

Later diezelfde avond keerde Van Gogh terug naar het "Gele Huis" in Arles waar hij woonde en verwondde zichzelf. Met een scheermes sneed hij een deel van zijn oor af. Sommigen beweren tegenwoordig echter dat Gauguin, tijdens de ruzie, het oor van Van Gogh af zou hebben gesneden. Hoe dan ook de politie werd erbij geroepen en Vincent van Gogh werd in een ziekenhuis opgenomen.

Ruim anderhalf jaar later in juli 1890, hij was toen 37 jaar, verwondde Vincent van Gogh zichzelf in de borst met een pistool. Hij wilde zich door het hart schieten, maar miste. Twee dagen daarna overleed hij op 29 juli aan inwendige bloedingen. Hij wist zijn broer Theo op dat moment aan zijn zijde. Een half jaar later overleed ook Theo. Deze liet een zoon achter, Vincent Willem, wat de grootvader was van de twaalf jaar geleden in Amsterdam vermoorde cineast en columnist Theo van Gogh (1957-2004). De AVRO/TROS heeft een serie op televisie uitgezonden met de titel “Jeroen Krabbé zoekt Van Gogh”. De acteur reisde in de diverse afleveringen in het spoor van Vincent van Gogh en ging naar plekken als Brabant, de Borinage, Arles en St. Remy. Zowel in deze serie als in een biografie werd gesteld dat Vincent van Gogh geen zelfmoord kon hebben gepleegd, maar twee jongens betrokken waren bij de schietpartij waarbij Van Gogh gewond raakte.

HET WRAK VAN ULUBURUN

In het zuiden van Turkije, ruim acht kilometer uit de kust, begon vandaag 32 jaar geleden op 23 december 1984 de berging van het 3400 jaar oude scheepswrak Uluburun. Het was het oudste scheepswrak van de wereld. Het wrak was twee jaar eerder ontdekt door een sponsduiker. Tussen de vondsten in het wrak werd een gouden stempel gevonden, naar bleek het enige bewijs voor het faraoschap van de Egyptische koningin Nefertiti. Voorts werden er muziekinstrumenten gevonden, gemaakt van ivoor, nijlpaardtanden, schildpadden, juwelenkisten en gouden en zilveren sieraden. Het scheepswrak dateerde uit de 14e eeuw voor Christus, de late bronstijd. Onderzoek wees uit dat het schip kan worden gedateerd op 1316 tot 1305 v. Chr. Deze datum komt overeen met de vondsten aan boord. De berging, in feite was het een onderwateropgraving, duurde in totaal zestien jaar. Tijdens het bergtingswerk dreef het schip, op de zeebodem, een meter af. Het wrak is een koopvaardijschip waarschijnlijk uit Cyprus. Het schip was vijftien meter lang en kon ongeveer twintig ton vracht verstouwen. De scheepswand was van cederhout

De vondsten worden tentoongesteld in het Archeologisch Onderwatermuseum in de burcht van Bodrum.

SOVJETS VIELEN AFGHANISTAN BINNEN

Vandaag is het 37 jaar geleden dat het Rode Leger in de nacht van 23 op 24 december 1979 Afghanistan binnentrok. De Sovjets bleven vervolgens ruim negen jaar in dat land om de communistische pro-Russische regering te steunen tegen de opstand van de islamitische Moedjahedien. Door het gebrek aan succes van het Rode Leger wordt deze oorlog ook wel eens omschreven als “de Vietnamoorlog van de Sovjet-Unie”.

Na de inval werden alle grote Afghaanse steden ingenomen. President Hafi-zoella Amin werd door de Sovjets geëlimineerd en vervangen door de makkelijker te beïnvloeden Babrak Karmal. Het eerste verzet kwam vooral van burgeropstanden in steden en door muitende soldaten.

De Moedjahedien bleef het platteland controleren.

De Moedjahedien leerden, met steun van de Amerikaanse CIA en China, veel beter omgaan met de tactieken van het Rode Leger. Ondanks hun technische superioriteit konden de Russen niet de overhand krijgen. Halverwege jaren tachtig bevond het conflict zich in een patstelling. De Moedjahedien kregen langzamerhand de overhand. Hun aantallen groeiden door grote hoeveelheden islamitische vrijwilligers uit omringende landen, waaronder de Saoediër Osama Bin Laden én door de Stinger-raketwerpers die de Moedjahedien van de Verenigde Staten ontvingen. Vanaf 1985 werd duidelijk dat de Sovjets het conflict niet konden winnen. Onder Gorbatsjov werd gezocht naar een exit-strategie. De Sovjets delegeerden de grondgevechten met de Moedjahedien steeds meer naar het Afghaanse leger, een tactiek die door de Amerikanen in Vietnam was toegepast. Zelf namen de Sovjets alleen nog deel aan de strijd met helikopters, artillerie en bombardementen.

Op 20 juli 1987 werd de terugtrekking van het Rode Leger uit Afghanistan aangekondigd. Op 15 februari 1989 verlieten de laatste Russische soldaten het land.

Het Rode Leger verloor tijdens het conflict zo’n 15.000 man van de ruim 600.000 Russen die in Afghanistan hebben gediend. Het bezettingsleger op zich was nooit groter dan honderdduizend soldaten. Aan de kant van de Moedjahedien kwamen zo’n 90.000 strijders om het leven. De schattingen van het aantal Afghaanse burgerslachtoffers lopen uiteen van 600.000 tot 2 miljoen.

Na de terugtrekking van de Russen bleef de oorlog tussen het communistische bewind en de islamitische strijders nog doorgaan tot 1992. Toen kwamen de Moedjahedien aan de macht. Interne verdeeldheid binnen deze groep leidde in 1996 tot machtsovername door de Taliban.

In 2001 vielen de Verenigde Staten Afghanistan binnen... op zoek naar Osama Bin Laden. Directe aanleiding hiervoor was de aanslag van 11 september op de Twin Towers in New York. Bin Laden werd toen nog niet gevonden, maar de Talibanregering werd afgezet. Er kwam een NAVO-veiligheidsmacht in Afghanistan, waar ook Nederland deel van uitmaakte. In Afghanistan is een nieuw regime ingesteld onder leiding van president Karzai.

Op 23 december...

... 1895 werd in Amsterdam de filantropisch ingestelde Bouwonderneming Jordaan NV opgericht. Het was een experiment om te bezien of, zonder overheidssteun, de erbarmelijke leefomstandigheden van arbeiders in de Jordaan kon worden verbeterd. Het experiment slaagde niet echt, omdat de huren te hoog waren en arbeiders deze niet konden betalen. Het experiment was wel van grote invloed op de verdere ontwikkelingen van sociale woningbouw, al zijn er tot in de jaren zestig van de vorige eeuw gebrekkige woningen gebleven in de Jordaan die niet aan de eisen van de tijd voldeden.

In 1948 werden op deze datum zeven ter dood veroordeelden in Japan door ophanging geëxecuteerd. Zij werden voor oorlogsmisdaden in de Tweede Wereldoorlog in het Proces van Tokio dat duurde van mei 1945 tot november 1948.

Bij de bouw van de North Tower van het World Trade Center in New York werd in 1970 het hoogste punt bereikt.

In 1978 stortte bij Palermo Airport op Sicilië, Italië, een DC-9 van Alitalia bij de landing in zee. Bij de crash kwamen 108 mensen om het leven, 21 mensen werden gered door vissersboten.

In 1943 overleed de Nederlandse schrijver, socialistisch politicus en onderwijzer Theo Tijssen op 64-jarige leeftijd. Zijn bekendste boek is “Kees, de jongen”.

In 1939 overleed de Nederlandse vliegtuigbouwer Anthony Fokker op 49-jarige leeftijd in New York.

JARIG

Op 23 december zijn onder anderen geboren:

De tweede echtgenote van Willem van Oranje Anna van Saksen (1544-1577). Uit hun huwelijk werd de latere stadhouder Maurits van Oranje-Nassau geboren. Het huwelijk tussen Anna en Willem was slecht en in december 1571 werd ze gedwongen in te stemmen met een scheiding. Ze werd vervolgens krankzinnig verklaard, haar kinderen werden haar afgenomen en de rest van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Daar stierf ze aan uitputting op 18 december 1577.

De Duitse bondskanselier Helmut Schmidt (1918-2015). Hij was bondskanselier van 1974 tot 1982.

De Amerikaanse jazztrompettist en zanger Chet Baker (1929-1988). Chet Baker overleed in mei 1988, vermoedelijk onder invloed van drugs, door een val uit het raam van kamer 210 van Hotel Prins Hendrik aan de Amsterdamse Prins Hendrikkade 55, nabij de hoek Warmoesstraat/Zeedijk. Chet Baker werd 58 jaar.

De Japanse keizer Akihito (1933). Hij werd keizer van Japan op 7 januari 1989, na het overlijden van Hirohito.

De Zweedse koningin Silvia (1943). Ze is door haar huwelijk met de Zweedse koning Karl Gustav in 1976 koningin van Zweden. Ze werd als Silvia Sommerlath geboren in het Duitse Heidelberg. Ze leerde haar man, toen nog kroonprins, kennen bij de Olympische Spelen van 1972 in München waar ze gastvrouw was.

Zangeres en model Carla Bruni (1967). Ze is geboren in het Italiaanse Turijn en is onder meer model en singer-songwriter. Haar albums “No promises” en “Comme si de rien n’etait” kwamen in respectievelijk 2007 en 2008 in de Nederlandse Album Top 100 terecht. Begin 2008 trouwde ze met de vorige Franse president Nicolas Sarkozy. In oktober 2011 kregen ze een dochtertje Giulia.

De voormalige first lady van Georgië, de Nederlandse Sandra Roelofs (1968). Ze is getrouwd met Micheil Sakaasjvili. Hij was tot 17 november 2013 president van Georgië. Tegenwoordig is hij gouverneur van de regio Odessa in Oekraïne.

Fijne Feestdagen en

een Voorspoedig en Gezond 2017

Jan Boonstra en Constance Terlingen zijn

hosten van de Nostalgiegroep bij Seniorweb.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 23 december 2016