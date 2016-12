Andere artikelen







Radio Rijnmond Van 9 > 12 uur Blues, Americana en Country met Johan Derksen

Geplaatst op 23 december 2016 11:53 en 26 keer bekeken

Catharina48 23 dec 2016 12:02 De playlist van afgelopen zaterdag heeft even op zich laten wachten.. Deze week hadden we opnames voor Kwiskoppen TV

en daar moest even al mijn aandacht naartoe gaan.

Kwiskoppen is het nieuwsoverzicht in kwisvorm bij RTV Rijnmond.

De TV versie wordt uitgezonden op zaterdag 31 december om 17.00 uur (elk uur herhaald tot 1 januari 17.00 uur) en de

radioversie zenden we donderdag 29 en vrijdag 30 december uit van 18.00-20.00 uur.



Je krijgt in deze mail ook gelijk de playlisten van morgen en Tweede Kerstdag, want Johan is er even een paar dagen tussenuit...

Maar dat vind je vast niet erg ;-)



Afgelopen zaterdag was Volendammer Piet Veerman de rode draad..

Playlist 17 dec: http://www.rijnmond.nl/nieuws/150030/Playlist-Muziek-voor-Volwassenen-17-12-2016



Morgen is Wilson Pickett de rode draad. Album van de Week is dan "Garth Hudson presents a Canadian Celebration of The Band" van

Garth Hudson feat. Peter Katz & The Curious.

Playlist 24 dec: http://www.rijnmond.nl/nieuws/150031/Playlist-Muziek-voor-Volwassenen-24-12-2016



En dan hebben we maandag 26 december, Tweede Kerstdag, een extra uitzending van 09.00 - 12.00 uur.

In deze uitzending heul veul kerstmuziek van het album "Whatever Happened To Christmas (Songs we shouldn't forget)"

Playlist 26 dec: http://www.rijnmond.nl/nieuws/150032/Playlist-Muziek-voor-Volwassenen-26-12-2016



Het team van Muziek voor Volwassenen wensen je hele fijne, gezellige kerstdagen en alvast een gezond, mooi en voorspoedig 2017!



Tot volgend jaar!



Groetjes!

Miriam





Uit de mailbox derksen@rijnmond.nl

APLOUS EN EMPTYFIELD in café Tielemans



Het is inmiddels een traditie dat op het scheiden der jaren Thea haar

publiek trakteert op een puike avond.

29 december gaat geopend worden door EmptyField uit Deurne. Deze

driekoppige formatie is de ideale opener voor een knallend feest. Hits,

hits en nog eens hits worden geserveerd uit vervlogen tijden en zo komen

AC/DC, Peter Koelewijn, Elvis en Chuck Berry elkaar tegen in het altijd

gezellige bruine café aan de Molenstraat.

Later op de avond gaat de biertap nog iets verder open met een optreden

van Aplous. In Boekel wereldberoemd door nummers als Is De Soep Al Kloar

en het Komkommerlied dendert Aplous als een stoomtrein door hun

repertoire. Met ingrediënten als een forse dosis onderbroekenlol en

stevige boerenrock gaat Aplous gegarandeerd het oude jaar op gepaste wijze

vaarwel zeggen.

Komt allen, maarrrrrrrrrr…..op tijd, want; VOL IS VOL



Donderdag 29 december

Aanvang: 21.00 uur

Entree: 7,50 Euro

Meer info: http://www.kijkop.nl/aplous/biografie

http://www.emptyfield.nl/



producente

Radio Rijnmond