De Kerst is dood. Leve het Feest...

niks feestman KERSTMAN





'Het wordt toch steeds gekker in dit land', zegt een man tegenover mij, zijn krant demonstratief dichtvouwend. Omdat ik niet direct op zijn opmerking reageer herhaalt hij zijn woorden en kijkt me daarbij onderzoekend aan. Ik heb geen flauw benul waar hij het over heeft. Daarbij kan ik zoveel dingen bedenken die steeds gekker worden en vraag hem dus toch maar wat hij bedoelt. Hij houdt de krant omhoog en zegt: 'Kerst, meneer! Kerst mag niet meer. Het is nu ineens 'feest' geworden. Belachelijk toch? Kerstdiner wordt feestdiner, kerststol wordt feeststol. Ik vraag u, waar gaan we naartoe, meneer'. De spoedeisende hulp is het eerste wat me te binnen schiet want de man loopt verontrustend rood aan, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Ik heb me er in eerste instantie ook over verbaasd en dat zeg ik hem ook, weliswaar in meer genuanceerde bewoordingen. Reanimatie is immers niet mijn sterkste kant.

Ik leg hem uit zelf in de communicatie werkzaam te zijn en dat sommige supermarkten en andersoortige bedrijven kerst mogelijk hebben ingeruild voor feestmaand uit puur marketingtechnische overwegingen. Ze willen ons namelijk graag de hele maand december in een feestroes houden om zo het gat tussen Sinterklaas en Kerstmis te dichten en de geldstroom van de consument gaande te houden. 'Dat kan misschien best zo zijn maar die scholen dan, waar kerstviering ineens feestmaaltijd wordt?', roept hij verbolgen uit en hier heeft ie wel een punt. Daar kan toch moeilijk een commercieel argument achter zitten. We gaan hoe dan ook steeds meer op eieren lopen en ons roemruchte poldermodelprincipe viert zeker hoogtij in Nederland. De zwartepietendiscussie sleept ook al jaren voort, straatnamen van twijfelachtige zeehelden zouden moeten verdwijnen, maar een devaluatie van het begrip kerst zag ik ook zo gauw niet aan komen. What's next, ga je je langzaam afvragen. Alleen zie ik het, in tegenstelling tot de boze buurman tegenover mij wiens opgewonden kleur weer een beetje is afgenomen, allemaal door een iets bredere bril. Mijn bloeddruk - onlangs nog laten checken - is prima en dat wil ik heel graag zo houden. Bovendien vind ik zelf kerst al veel langer een overrated commercieel feestje. Maar laat vooral iedereen in 'godsnaam' lekker kerst, hannukah, suikerfeest of iets anders vieren, we leven in een vrij land. Om het onderwerp dan ook maar af te sluiten grap ik: 'Gelukkig dat ze in Den Haag nog wel gewoon ouderwets met kerstreces gaan hè'. Maar juist die opmerking blijkt een grove inschattingsfout want hiermee heb ik een doos van Pandora geopend. Voordat de man heel politiek Den Haag hoog aan de kerstboom dreigt op te knopen dient station Arnhem zich gelukkig aan. Ik wens hem ondanks alles toch hele fijne feestdagen en eenmaal buiten begrijp ik pas zijn geërgerde blik...

©Marcel Rutten/Perrongelukjes