De nonnetjes en de Judasoren

Kijken naar het gedrag van dieren wat ik eigenlijk liever doe naar dat van de mens. Hoe reageren ze op elkaar. Eigenlijk zijn het ook bijna allemaal groepsdieren. Zou je onder de dieren eigenlijk ook einzelgangers hebben.

Wat te denken van haantjesgedrag, elkaar de loef afsteken, aandacht trekken, de ander afstoten.

De roofvogels waren weer fascinerend. Iets te veraf voor de juiste foto vond een paring plaats. Dat geluid wat erbij werd gemaakt, weer een soort van overeenkomst met de mens. Geboeid (nee niet met een touw of ketting) keek en luisterde ik er naar.

Ook de kunst was niet weggelopen maar net wat anders benaderd dan afgelopen zomer. Was me dat toen opgevallen dat het leek of hij een splinter uit de onderkant van zijn voet haalde.

Het kleine huisje waarin veel “verteld” wordt en te zien is van de fam. Van der Valk…..en die bankjes was ik de vorige keer voorbij gelopen aan de andere kant.



En dan…waar ik het meest voor kwam, de nonnetjes.

Sfeervolle Kerstdagen.