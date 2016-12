Alleen met Kerst

Catharina48 26 dec 2016 13:49 Ik vergat mijn vader nooit met zulke dagen en had dan ook in zijn laatste levensjaar ruzie met hem, al maanden voor de kerstdagen. dan begon hij al te vragen wat doen we met Kerstmis. mijn moeder was al jaren voor 1981 gaan hemelen en pa was, naar ik vermoedde toen, behoorlijk eenzaam. ik was bezig met mijn gezin en werk en mijn hoofd stond daar niet naar. die Kerst in 1981 hebben we dan ook niet gezamenlijk beleefd. 14-12 stierf mijn vader. ik vond hem dood bij de kachel.



en na het plaatsen van deze reactie keek ik pas naar het filmpje.