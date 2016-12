Bepaald geen vredesduif...





Afgelopen zaterdag kreeg ik nog de nodige echtelijke twisten mee in de spreekwoordelijke wandelgangen van mijn buurtsuper. Onmiskenbaar gevalletjes van kerststress.

'Verdomme zie je nou wel, ze hebben geen aubergines meer. Ik zei gisteren nog zó tegen je die bij Appie mee te nemen', bijt een vrouw haar partner toe.

Niet veel later nog een verwijt maar dan gericht aan de supermarkt zelf, als de cantharellen een verdachte verkleuring vertonen.

Veel gezucht en gesteun ook bij de lange rijen voor de kassa's en zo nog veel meer frustratie en ander kerstleed om me heen.

Er zal in menig huishouden een zucht van verlichting worden geslaakt als het er allemaal weer op zit voor een jaar maar vermoedelijk kijken de meesten onder ons toch wel terug op een aangename verbroederende kerst.

Hier in de intercity richting Arnhem wordt deze laatste veronderstelling pregnant onderuitgehaald door het echtpaar links van mij. Althans door de vrouwelijke helft ervan waarbij de man, volgens mij een echte goedzak, nog een bittere christmas-afterpil heeft te slikken.

Het afgelopen Eerste Kerstdagdiner is niet zo goed gevallen lijkt het, want er komt een hoop ongemak bij zijn wederhelft naar boven. Ik bedoel dit niet in fysieke zin hoor, zoals oprispingen of nog erger, bewaar me. Nee, ik doel op sluimerende onhebbelijkheden of irritaties die pas geruime tijd ná vertering van de genoten kerstdis manifest zijn geworden. Ongemak in de meeste verbale zin van het woord.

'Het is wat mij betreft de eerste en meteen ook de laatste keer dat we Vera en Erik met kerst vragen', moppert de vrouw. Wel tekenend dat ze met 'wat mij betreft' begint en met 'we' eindigt.

Het laat zich niet zo moeilijk raden wie daar thuis de dienst uitmaakt. 'Vond het eigenlijk wel gezellig', meent haar man. Ze kijkt hem lang aan en hij weet vast uit ervaring dat ie het hier nu even bij moet laten.

Zij gaat onverstoorbaar verder: 'Je nodigt ze voor de hele dag uit met hapjes, drankjes en slooft je uit met een uitgebreid kerstdiner en dan komen ze zelf met een lullig flesje wijn aanzetten. Waarschijnlijk nog uit de supermarkt ook'. Haar man haalt zijn schouders op. Ik ook want toevallig dat mijn buurtsuper best aardige wijntjes verkoopt. Maar de vrouw is nog niet klaar:

'En dan ook nog met lange tanden zitten eten. Ja hoor es, hoe kon ik nou weten dat ze onlangs min of meer op de vegetarische toer zijn gegaan. En hoezo min of meer. Je eet vegetarisch of niet. Ja toch? Wat een flauwekul'. De man waagt voorzichtig nog een poging het bevriende stel vrij te pleiten: 'Ze hebben hun duivenborst toch grotendeels opgegeten, schat. Het zijn waarschijnlijk gewoon geen grote eters'. En weer die verongelijkte blik van haar.

'Je hebt je hier trouwens niet goed geschoren' en ze wijst wat geagiteerd naar zijn wang. Ik begin mij langzamerhand wel af te vragen waar ze het dan gisteravond eenmaal in bed over hebben gehad. Als de vrouw vervolgens uit het raam staart informeert hij voorzichtig: 'Vond jij Erik er ook niet vermagerd uit zien?' Zijn vrouw draait zich naar hem toe en kopt gelijk in:

'Verbaast me niks hoor met al dat groenvoer. Een mens heeft gewoon vlees nodig, geloof me. Wit vlees, rood vlees, daar is helemaal niks mis mee'. De man zwijgt verder. Hij weet wanneer te stoppen en ik denk: Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil, minus één vrouw...

©Marcel Rutten/Perongelukjes mt