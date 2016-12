Kerstmis ’16





Serieus. Ik had bij wijze van spreken de doos met kerstspullen nog halverwege de trap staan. En voor mijn gevoel is het ook nog niet zo heel lang geleden dat ik de dennenboom van vorig jaar weggedaan heb. Ik zou ’m planten achter op het erf. Dat is anders gelopen. En eigenlijk wil ik sowieso alleen maar berken en een paar eiken rond het huis. Dus de kerstboom die ik nu heb, zal ik 7 januari meteen opruimen. De tijd gaat snel. Voor je het weet is het Driekoningen. 6 januari. Toen kwamen die drie koningen pas opdagen bij de stal. Daarna doe ik de kerstspullen pas weg. Eerder is voor mij het kerstverhaal niet af. Vond ik eerder als kind al zo mooi. Dat de eersten die baby Jezus bezochten, herders waren. Jongens die bij de schapen moesten waken en daar midden in de nacht van een engel te horen kregen dat de Messias geboren was. De redder van de wereld. Zoon van God. Zijn vader een timmerman. Zijn lieve moeder, te goed voor deze wereld. Deze koning werd niet geboren in een paleis. Hij lag in een voederbak met gewone mensen om zich heen. Eigenlijk waren die drie koningen gewoon te laat.

Twee weken kerstvakantie. Nu lijkt een paar maand sneller voorbij te gaan dan toen die hele twee weken. Ze zeggen wel eens dat kinderen de tijd anders ervaren omdat dan alles nieuw is. Als je alles al vaak meegemaakt hebt, lijkt de tijd voorbij te vliegen. Daarom probeer ik niet te verzanden in een comfortabele regelmaat. Ik wil eigenlijk elke seconde bewust ervaren. Toch lijkt de tijd zo snel te gaan. Heb me voorgenomen deze kerst te gaan vieren alsof ik elf ben. Weten dat het maar een verhaal is. Maar ook een verhaal kun je geloven. Ik kon als kind de ogen niet afhouden van het kribbetje met daarin kindje Jezus. Nu zit ik naar Maria te kijken. Wat een vrouw! En Jozef, die denkt ook: wat gebeurt mij toch allemaal… Maar de herders zijn dit jaar op de een of andere manier mijn helden.

Mag ik jullie allemaal hele goeie kerstdagen wensen? Bij deze. En dat we allemaal maar – ieder op zijn eigen manier – Kerstmis mogen vieren met in de harten onze grootste wens: Vrede op aarde.

© Daniel Lohues