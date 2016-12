Classic FM

Andere artikelen







‘s Morgens vroeg is het donker en stil maar meestal klassieke muziek op de achtergrond. Niet te zwaar. Ik heb er geen verstand van. deze week kwam er wat voorbij en ik ging meteen de vragenbank in. Kort na de vraag kwam het antwoord, ja natuurlijk mag je dit delen. Voor de liefhebbers dus.

Adagio Langzaam (zie Tempo). Ook de naam voor een langzaam stuk, bijvoorbeeld het Adagio van Albinoni of het Adagio for strings van Barber. Een iets minder langzaam tempo heet adagietto en kan ook de naam van een stuk in dat tempo zijn: het Adagietto uit Mahlers Vijfde Symfonie. Air In de vocale muziek een aria of lied. In de instrumentale muziek van de barok een onderdeel van de suite, ter afwisseling van de dansen. Een beroemd voorbeeld daarvan is het Air uit Bachs Derde orkestsuite. Akkoord Samenklank van drie of meer tonen. Na elkaar gespeeld, vormen die tonen een gebroken akkoord of arpeggio. Een samenklank van twee tonen is in wezen ook een akkoord, maar wordt interval genoemd. Allegro Vrolijk; snel (zie Tempo). Een iets minder snel tempo heet allegretto. Alt Lage vrouwen- of jongensstem, oorspronkelijk hoge mannenstem (zie Stemsoorten). In samenstelling: altviool, altfluit, altsaxofoon, etc., die een paar tonen lager klinken dan de viool, fluit, etc. Andante Letterlijk: gaande. Het tempo dat tussen snel en langzaam in ligt (zie Tempo). Ook de naam voor een stuk in dat tempo, bijvoorbeeld het Andante cantabile (zangerig) uit Tjaikovski's Eerste strijkkwartet. Wil een componist een tempo dat iets sneller is dan andante, dan schrijft hij andantino voor. Anthem Engels religieus koorwerk met of zonder solisten, vaak op bijbelteksten. Beroemde anthems schreven Purcell en Händel (Coronation Anthems, Chandos Anthems, etc.) Appassionato Hartstochtelijk, verbeten. Beethovens 23e pianosonate in f op. 57 kreeg vanwege haar hartstochtelijke karakter de bijnaam Appassionata, die overigens niet van Beethoven zelf afkomstig is. Arabesque Versieringsfiguur in de architectuur; in de muziek een beweeglijke, sierlijke compositie. Schumann en Debussy schreven bekende Arabesques voor pianosolo. Aria Stuk voor één zangeres of zanger met begeleiding. Onderdeel van een opera, operette, oratorium, passie, cantate, etc, of op zichzelf staand als concertaria. Een kleine, eenvoudiger gecomponeerde aria heet arietta. Beide namen worden soms ook in de instrumentale muziek gebruikt voor zangrijke stukken; zo komen in Stravinsky's Vioolconcert twee aria's voor. Vooral in de opera bieden veel aria’s de solist gelegenheid om met zijn of haar stem te pronken. Geliefde opera-aria's hebben vaak bijnamen, zoals voor sopraan de Juwelenaria (Faust van Gounod) en Wilgenlied (Otello van Verdi); voor tenor Bloemenaria (Carmen van Bizet) en Schildersaria (Tosca van Puccini); voor bariton Registeraria (Don Giovanni van Mozart) en Toreadorslied (Carmen); voor bas Lasteraria (De Barbier van Sevilla van Rossini). Atonale muziek Muziek zonder toonsoort. Bijvoorbeeld de twaalftoonsmuziek van Schönberg, Berg en Webern (zie Toonsoort en Twaalftoonsmuziek). bron ClassicFM











