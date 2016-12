Oliebollen

ingrediënten

500 gram bloem

1 theelepeltje zout

2 volle eetlepels kristalsuiker

½ liter lauwwarme melk

1 ei

1 zakje droge gist

40 gram gesmolten margarine

Ongeveer ½ zakje rozijnen

Arachideolie

om de oliebollen in te bakken

poedersuiker



Bereiding deeg

Doe de bloem in een beslagkom samen met het zout en de suiker. Verwarm

de melk even. Voeg bij het meelmengsel, goed door roeren. Ei en

gist toevoegen en goed mixen. Smelt de boter, voeg bij het beslag en

goed door roeren. Roer de rozijnen door het beslag.

Rijzen

Dek de kom af met een vochtige theedoek en laat op een warme plaats

rijzen (op de verwarming). Laat het beslag rijzen tot de dubbele hoeveelheid.

Bakken

Arachideolie in een pan (eventueel kleine gietijzeren frituurpan), verwarmen

(175 graden). Maak met een natgemaakte juslepel of ijsbollenknijper

bollen van het deeg. Laat de bollen in de olie zakken en bak

de oliebollen ongeveer 4 minuten. Zorg dat de oliebollen genoeg plaats

hebben in de olie.

Haal ze uit de olie en laat ze uitlekken op een stuk keukenpapier. Bepoeder

de oliebollen met poedersuiker. Zijn zowel warm als koud lekker.

Liever warm: ongeveer 20 seconden opwarmen in de magnetron op een

stukje keukenpapier.