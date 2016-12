Badinerie tot Bolero

Andere artikelen







Badinerie Een kort, vrolijk en instrumentaal muziekstukje, dat voornamelijk in de suite in de barok voorkwam. De bekendste Badinerie is die van Bach uit de Tweede orkestsuite voor fluit en strijkorkest. Barcarolle Oorspronkelijk een Venetiaans gondellied (barca is boot) in 6/8e maat, in de 19e eeuw overgenomen in de instrumentale en vocale kunstmuziek. Beroemde voorbeelden van beide: de Barcarolle voor piano van Chopin en die uit de opera van Hoffmanns Vertellingen van Offenbach. Bariton Lage mannenstem, tussen tenor en bas in (zie Stemsoorten). Barok Het tijdperk in de Europese muziek dat ligt tussen de Renaissance en de Klassieke Periode, ruwweg tussen 1600 en 1750 (het sterfjaar van Bach). In die tijd ontstaat de opera en ontwikkelt zich de instrumentale muziek: sinfonia, concerto grosso, soloconcert (voor met een ensemble begeleide solo-instrumenten zoals viool, cello, fluit, hobo, klavecimbel en orgel), suite en sonate. Een paar van de grootste componisten uit de Barok zijn Corelli, Vivaldi, Rameau, Purcell, Händel en Bach. De naam Barok is ontleend aan de overdadige architectuur en beeldende kunst uit die tijd. Bas Laagste mannenstem (zie Stemsoorten). Ook de laagste, onderste 'stem' of partij van een meerstemmige compositie, ongeacht of die vocaal of instrumentaal is. Ook het grootste en laagst klinkende instrument van een instrumentenfamilie, zoals basgitaar, -klarinet en –tuba. Het grootste strijkinstrument heet contrabas. Basso continuo (zie Sonate). Bel canto Letterlijk: schone zang. Een bepaalde stijl van zingen waarbij stemschoonheid, -beheersing en –virtuositeit het belangrijkste zijn. De bloeitijd van het bel canto lag in Italië in de eerste helft van de 18e eeuw en liep door tot in de 19e eeuw, bij componisten als Rossini, vooral Bellini en Donizetti en de jonge Verdi. Berceuse Wiegelied, later overgenomen in de vocale maar ook in de instrumentale kunstmuziek. De beroemdste instrumentale Berceuse is die van Chopin, voor pianosolo. Bolero Oorspronkelijk een Spaanse volksdans, die als zodanig vrijwel uitgestorven is, maar die in de kunstmuziek werd overgenomen: in de opera (bijvoorbeeld in I Vespri Siciliani van Verdi) en in de instrumentale muziek (Ravels Boléro als beroemdste voorbeeld). Bron Classic FM







