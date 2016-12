Appelbeignets

Ingrediënten:



250 gr bloem

400 ml bier

Snuf zout



Voor de vulling:

12 appelen

suiker

kaneel



Voor de afwerking:

Poedersuiker of suiker



Bakken in neutrale olie zoals zonnebloemolie



Werkwijze:

Schil de appelen en verwijder het klokhuis. Snijd er dunne schijven van en bestrooi ze met kaneel. Doe de bloem in een kom en een beetje bier toe. Roer tot een papje en voeg al roerend de rest van het bier toe.



Maak de olie warm ( ca 160°C ). Neem een appelschijf en haal deze door het beslag. Laat voorzichtig in de olie zakken en bak de appel aan beide kanten bruin. Laat ze even uitlekken op keukenrol papier. Bestrooi met poedersuiker.



Ze zijn het lekkerste wanneer ze nog een beetje lauw warm zijn.