Laatst werd het onderstaande gedicht voorgelezen door Jacques Klöters. vervolgens ga ik dan toestemming vragen aan de dichter zelf. daar kwam pas gisteren toestemming voor met wat communicatie waarom het zo lang geduurd heeft.





Ze boog zover voorover

Dat ik bang was dat ze brak

En ze fluisterde heel zachtjes in mijn oor:

'De rook is hier te snijden, o ik snak

Zo naar frisse lucht'

Ik ben met haar gevlucht

Buiten op de verlaten boulevard

Waait de wind de krullen uit haar haar

Meeuwen zeilen als snippers papier

Over en onderlangs de pier

De avond viel met windkracht elf

Het had al flink gevroren

Er lag ijs in de fontein

Ze lachte en ze zei: 'Ik zoek een man

Die desnoods op zijn sokken schaatsen kan'

Ik heb urenlang

Daar met haar geschaatst

Zij is overal voor te vinden

En ik ben nergens tegen

We speelden als twee uitgelaten kinderen op het ijs

Zij is overal voor te vinden

En ik ben nergens tegen

Want zij is niet verlegen

En ik ben niet goed wijs

Deze stad is zo lek als een vergiet

Het tocht hier en beschutting is er niet

Overal is er die snijdende wind

Die ons in elk portiek weer vindt

Dit is geen stad

Dit is een gat

Om warm te blijven

Kochten we een grote zak patat

En voerden alle meeuwen uit die stad

Aan elke vogel vroeg ze heel beleefd

Of ie wel voldoende mayonaise had

Zij is overal voor te vinden

En ik ben nergens tegen

We schreeuwden als twee uitgelaten kinderen naar elkaar

Zij is overal voor te vinden

En ik ben nergens tegen

De één die ziet ze vliegen

En de ander houdt van haar

Rob Chrispijn (1972)