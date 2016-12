Terugkijkend





Naar hoe het was het afgelopen jaar Heeft me het wat gebracht? De wereld was veel te bewogen. Met zo veel narigheid. Maar ook de lichtpuntjes heb ik weer gevonden. In stilte en natuur. In verstandhouding, een gebaar, een woord, een zin. Nu op de drempel naar 2017 komen er weer nieuwe uitdagingen. Hiervoor moeten er nieuwe beslissingen genomen worden. Dat is best moeilijk.

Ik ben weer nieuwsgierig naar wat komen gaat. Alleen vandaag kijk ik weer even terug hoe het was. De laatste 3 dagen met mist om me heen ook in mijn hoofd. De wind moet er doorheen en dat neem ik dan maar heel letterlijk. Een Goede Jaarwisseling!