Ik moest vanmorgen denken .....

aan het meest gewaardeerde stukje van het afgelopen jaar.

Het ging over Annie Schmidt die ik de laatste jaren van haar leven elke week voorlas. Maar we bespraken ook mijn scheidingsperikelen, het opkrabbelen wat ik weer deed en ze wilde op de hoogte gehouden worden van mijn nogal avontuurlijke liefdesleven. Moest je me niet eens voorstellen aan die nieuwe vriendin van je, die Lenette, zei ze. Ik ben ondertussen wel nieuwsgierig naar haar. Laten we gaan eten ergens, ik tracteer jullie.

Het restaurant lag in het Amstelpark. Het was een warme dag. Annie had een beetje een hekel gekregen aan steeds opnieuw te bedenken wat ze nou eens aan zou trekken, dus ze was vaak hetzelfde gekleed in makkelijk zittende kleren die al jaren meegingen. Een lichte broek en een bloesje was het vandaag.

De kennismaking met Lenette verliep goed. Die raakte vrij snel over haar ontzag en schroom heen en antwoordde vrij op de nieuwsgierige vragen van Annie. Dat ze allebei een Zeeuwse achtergrond hadden, hielp ook goed. Ik manoeuvreerde haar door het gesprek, trots dat ik met zulke leuke, mooie en talentvolle vrouwen aan tafel zat.

Het gesprek werd persoonlijker, Lenette vroeg naar Dick de gestorven echtgenoot van Annie en zij begon uitgebreid te vertellen over hun huwelijk, hoe het leven in Zuid Frankrijk steeds moeilijker met hem werd door zijn depressies. Lees de mooie biografie van Annejet van der Zijl er maar op na. De obers onderbraken af en toe het gesprek en zetten schoteltjes op tafel. Er zaten vooral zakenmensen in de warme serre van het restaurant.

Plotseling begon Annie te vertellen over die laatste avond van haar man toen hij in haar bijzijn de dodelijke vesparaxen ingenomen had. Terwijl ze over die laatste uren vertelde staarde ze naar haar bord om het zich allemaal nauwkeurig te herinneren, ze begon steeds langzamer te spreken, werd plotseling bleek en viel voorover met haar hoofd op haar bord. O God ze is dood, schoot het door me heen, wat een krankzinnig moment. Paniek in de tent, Annie Schmidt sterft op 74 jarige leeftijd tijdens zakenlunch in een restaurant in Amsterdam Buitenveldert.

Maar ze was niet dood. Ze was flauwgevallen van de hitte. Lenette en ik zeulden haar naar buiten tussen ons in en lieten de verkoelende wind om haar heen zijn werk doen. Annie begon meteen weer cynische grappen te maken, ze trok snel bij. Ik ga een taxi bestellen. Moeten we je niet naar huis brengen – nee dat hoeft niet, ik kom zelf het trapje wel op. Waar zijn mijn sleutels.

En daar ging de schrijfster, mijn voorlees vriendin die ook Lenette veel beter zou leren kennen tijdens een gezamenlijke vakantie. Wat dacht je eigenlijk toen ik flauw viel, vroeg Annie haar een keer. Ik dacht O God laat ze niet doodgaan. Niet hier, tussen vreemden, maar later in een kring van mensen die van haar houden.

Dat is gebeurd, tien jaar later. Nadat ze de laatste visite op haar 84ste verjaardag de deur uit had gewerkt, nam Annie op haar beurt de vesparaxen in, dronk er een slok wijn bij en gleed uit de tijd. Nu is zij ons vergeten, maar wij haar niet.

© Jacques Klöters