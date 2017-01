Mmm





Minder minder minder! Waar heb ik dat meer gehoord/gelezen. Het was al een hele tijd alles of niks bij mij. Dus mezelf eens behoorlijk toegesproken. Je gaat het doen het moet. Proberen dus, mijn 1e goede voornemen van het nieuwe jaar voor mijn weblog.

De Sandwich, Muziek voor Volwassenen, de Nostalgische krant. Hoe leuk ik het zelf ook allemaal vind, ze komen niet meer terug. Te veel tijd te veel energie.

Dit alvast als een begin. Verder zit er nog veel meer in dat hoofd. Het komt er gegarandeerd uit.

Een nieuw item waar ik al mee ben begonnen. Alleen dat is een tijdelijk gebeuren. Het abc is maar 26 letters lang. En of die allen benut worden. Zie het volgende artikel.